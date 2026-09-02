Alexander Nübel İstanbul’u Anlattı: İETT Otobüsüne Bindi, Taksim’e Gitti

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Beşiktaş’ın 29 yaşındaki Alman kalecisi Alexander Nübel, siyah-beyazlı takımda geçirdiği ilk günleri, Teknik Direktör Vincenzo Italiano ile iletişimini ve İstanbul’daki yaşamını Beşiktaş Dergisi’ne anlattı. Takım arkadaşları, teknik ekip ve kulüp çalışanlarıyla iyi bir iletişim yakaladığını belirten Nübel, İstanbul’da yaşayacağı evi bulduğunu ve ailesinin de kısa süre içerisinde kente geleceğini söyledi. Nübel, “Hem saha içinde hem de saha dışında harika bir başlangıç yaptım. Burada olduğum için çok mutluyum. Ailemin de İstanbul’a gelecek olması beni ayrıca heyecanlandırıyor” ifadelerini kullandı.

İLK 6 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI

Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk 6 karşılaşmada gol yemeyen Nübel, bu şekilde bir başlangıç yapmayı beklemediğini dile getirdi. Takımın galibiyetinin kişisel istatistiklerden daha önemli olduğunu vurgulayan Alman kaleci, “Önceliğimiz her zaman kazanmak. Maçı ister 1-0 ister 2-0 kazanalım, önemli olan üç puanı almak. Kaleyi gole kapatmak da ayrıca mutluluk veriyor” dedi.

ITALIANO'YA ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Teknik Direktör Vincenzo Italiano’nun hücum ve savunma organizasyonlarında oyuncularla yakından ilgilendiğini belirten Nübel, İtalyan teknik adamın iletişimi ön planda tuttuğunu söyledi. Nübel, teknik direktörün kendisinden beklentilerini kaleci antrenörlerine aktardığını, antrenörlerin de bu doğrultuda kendisiyle birebir görüşmeler yaptığını ifade etti. “Hocamız oldukça duygusal ancak bunu pozitif şekilde takıma yansıtıyor. Kaleci antrenörlerimize benden neler beklediğini aktarıyor, onlar da benimle özel toplantılar yapıyor. Bu iletişimin takımın gelişimi açısından çok değerli olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

BEŞİKTAŞ’A GELME KARARINDA AİLESİ ETKİLİ OLDU

Beşiktaş’a transferinde kız arkadaşının desteğinin önemli bir rol oynadığını belirten Nübel, ailesiyle birlikte İstanbul’da yaşamayı uzun süre değerlendirdiklerini anlattı. Kız arkadaşının daha önce İstanbul’a geldiğini söyleyen Nübel, burada kendisinin de mutlu olacağına inandığını belirtti. Alman kaleci, ülke, İstanbul, Beşiktaş’ın büyüklüğü ve aile faktörünün bir araya gelmesiyle transfer kararının kendisi açısından güçlü bir seçeneğe dönüştüğünü ifade etti.

'BÖYLE ATMOSFERLERDE OYNAMAYI HAYAL EDİYORSUNUZ'

Tüpraş Stadı’ndaki atmosferden duyduğu memnuniyeti dile getiren Nübel, Beşiktaş taraftarının desteğinin kendisini mutlu ettiğini söyledi. Büyük kulüplerde beklentilerin yüksek olmasının doğal olduğunu belirten Nübel, bunun kendisi üzerinde ekstra bir baskı oluşturmadığını kaydetti. “Çocukken futbolcu olmayı hayal ettiğinizde böyle atmosferlerde oynamayı da hayal ediyorsunuz. Beşiktaş futbolcusu olarak onların önünde oynamak beni çok mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.

İSTANBULKART ALDI, VAPURA BİNDİ, TAKSİME GİTTİ

Boş zamanlarında İstanbul’un farklı bölgelerini gezdiğini anlatan Nübel, Beşiktaş, Kilyos, Taksim ve Anadolu Yakası’nı ziyaret ettiğini söyledi. Vapura bindiğini, İstanbulkart aldığını ve İETT otobüsüyle Taksim’e gittiğini aktaran Nübel, kentte her zaman tanınmamasının kendisine daha rahat hareket etme imkanı sağladığını belirtti. Analog fotoğrafçılığa ilgi duyduğunu söyleyen Alman kaleci, İstanbul gezileri sırasında fotoğraf çektiğini ve çektiği filmleri dijital ortama aktarabileceği bir yer de bulduğunu ifade etti. Sezon hedefleri hakkında da konuşan Nübel, Beşiktaş’la mümkün olduğunca fazla maç kazanmak ve sezonu kupayla tamamlamak istediğini söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi