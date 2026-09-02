İBB Spor Okulları’nda Yeni Sezon Başlıyor! Kayıtlar İçin Tarih Belli Oldu

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Okulları’nda 2026-2027 sezonu için hazırlıklar tamamlandı. İBB Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Spor İstanbul tarafından düzenlenen program, ikişer aylık 6 dönem halinde uygulanacak. Çocukların sporla daha erken yaşta tanışmasını ve düzenli spor alışkanlığı kazanmasını amaçlayan eğitimler, 45 farklı tesiste 16 branşta gerçekleştirilecek. Dersler, alanında uzman ve sertifikalı eğitmenler tarafından verilecek. İlk dönem için kayıtlar 23 Eylül’de sona erecek. 7 Eylül’de başlayacak eğitimler ise 1 Kasım’a kadar devam edecek. Bir dönemlik kayıt ücreti 300 lira olarak belirlendi.

YETENEKLİ ÇOCUKLAR KULÜP ALTYAPILARINA YÖNLENDİRİLECEK

İBB Spor Okulları’nda çocuklara temel spor eğitimi verilmesinin yanı sıra yetenekli sporcuların belirlenerek kulüplerin altyapılarına kazandırılması da hedefleniyor. Branşlarında öne çıkan çocuklar gelişim gruplarına dahil edilecek ve Gelişim Ligi Finalleri’nde mücadele etme fırsatı bulabilecek. Bu organizasyonda yer alan sporcuların profesyonel ve amatör kulüplerin gözlemcileri tarafından takip edilmesi planlanıyor. Program kapsamında görev yapacak tüm eğitmenler “Çocuk Koruma Eğitimi”nden geçirilecek. Çocukların fiziksel ve motor gelişimleri belirli aralıklarla yapılacak testlerle takip edilecek ve her sporcu için gelişim karnesi oluşturulacak. Test sonuçlarının ardından çocukların yetenek ve yatkınlıklarına uygun branşlara yönlendirilmesi sağlanacak.

16 FARKLI BRANŞTA EĞİTİM VERİLECEK

İBB Spor Okulları’nda eğitim verilecek branşlar ve yaş grupları şöyle:

Atletizm: 7-13 yaş

Badminton: 6-13 yaş

Basketbol: 7-13 yaş

Buz pateni: 5-13 yaş

Capoeira: 5-13 yaş

Cimnastik: 3-8 yaş

Deniz küreği: 13-16 yaş

Futbol: 6-13 yaş

Judo: 5-13 yaş

Karate: 5-13 yaş

Kick boks: 9-13 yaş

Okçuluk: 9-13 yaş

Taekwondo: 5-13 yaş

Tenis: 5-13 yaş

Voleybol: 7-13 yaş

Yüzme: 4-13 yaş

2026-2027 KAYIT VE EĞİTİM TAKVİMİ

1. dönem: Kayıtlar 2-23 Eylül 2026, eğitimler 7 Eylül-1 Kasım 2026

2. dönem: Kayıtlar 28 Ekim-18 Kasım 2026, eğitimler 2 Kasım-27 Aralık 2026

3. dönem: Kayıtlar 23 Aralık 2026-13 Ocak 2027, eğitimler 28 Aralık 2026-21 Şubat 2027

4. dönem: Kayıtlar 17 Şubat-10 Mart 2027, eğitimler 22 Şubat-18 Nisan 2027

5. dönem: Kayıtlar 14 Nisan-12 Mayıs 2027, eğitimler 19 Nisan-25 Haziran 2027

6. dönem: Kayıtlar 23 Haziran-25 Ağustos 2027, eğitimler 28 Haziran-3 Eylül 2027

Kayıt işlemleri, kontenjanlar ve eğitimlere ilişkin ayrıntılı bilgilere Spor İstanbul’un internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek.

Kaynak: Haber Merkezi