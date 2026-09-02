Beşiktaş'ta Veda Vakti, Joao Mario İle Yollar Ayrıldı

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Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano tarafından kadro planlamasında düşünülmeyen isimlerden biri olan Joao Mario ile yollar ayrıldı.

SÖZLEŞME KARŞILIKLI ANLAŞILARAK SONLANDIRILDI

Siyah-beyazlı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Joao Mario Naval Da Costa Eduardo’nun sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak sonlandırılmıştır. Sporcuya emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

10 GOL 5 ASİSTLİK PERFORMANS

Beşiktaş formasıyla 45 resmi maça çıkan Mario, 10 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: AA-İHA