Alex de Souza Süper Lig'e dönüyor!

Fenerbahçe'nin efsanesi Brezilyalı Alex de Souza, Süper Lig ekibi Antalyaspor'un başına geçecek.

Son Güncelleme:
Alex de Souza Süper Lig'e dönüyor!

Fenerbahçe’nin efsane kaptanı Alex de Souza’nın Süper Lig’e geri döneceği takım belli oldu.

Brezilyalı efsane futbolcunun Antalyaspor ile her konuda anlaştığı duyuruldu.

Sports Digitale Genel Yayın Yönetmeni Yağız Sabuncuoğlu, Alex de Souza’nın Antalyaspor ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

Alex’in teknik ekibinde Mehmet Aurelio’nun da yer alacağı belirtildi.

Etiketler
Fenerbahçe Antalyaspor
Son Güncelleme:
İzlenme rekorları izleyen Star TV dizisi ekrandan alındı. Gerçek ortaya çıktı İzlenme rekorları izleyen Star TV dizisi ekrandan alındı. Gerçek ortaya çıktı
Ahmet Çakar'dan beraat kararı sonrası paylaşım: Büyükekşi, sen hem Bylockçusun, hem de ağır bir yalancısın Ahmet Çakar: Büyükekşi, sen hem Bylockçusun, hem de ağır bir yalancısın
Fenerbahçe, 5 yıllık "Final Four" hasretini bitirmek istiyor Fenerbahçe, 5 yıllık hasreti bitirmek istiyor
TRT1'de beklenmedik veda. Teşkilat dizisine veda eden başrol belli oldu TRT1'de beklenmedik veda. Teşkilat dizisine veda eden başrol belli oldu
ÇOK OKUNANLAR
Göbeğiyle milyoner oldu! Serveti dudak uçuklattı Göbeğiyle milyoner oldu! Serveti dudak uçuklattı
Selçuk Geçer "pek hayra alamet değildir" diyerek uyardı: Doların bir anda 27 TL olması gerek Selçuk Geçer "pek hayra alamet değildir" diyerek uyardı
Uzmanı açıkladı, emekliler dikkat: Temmuz ayında emekli maaşlarında iki büyük tehlike! Temmuz ayında emekli maaşlarında iki büyük tehlike!
AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi'nden 7 milyon liralık yurt dışı gezisi! AKP’li belediyeden milyon liralık yurt dışı gezisi!
"Bu bir resmi nikah töreni, duayı evinizde yapabilirsiniz" diyen nikah memuru hakkında soruşturma başlatıldı "Bu bir resmi nikah töreni, duayı evinizde yapabilirsiniz" demişti