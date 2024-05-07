Alex de Souza Süper Lig'e dönüyor!
Fenerbahçe'nin efsanesi Brezilyalı Alex de Souza, Süper Lig ekibi Antalyaspor'un başına geçecek.
Fenerbahçe’nin efsane kaptanı Alex de Souza’nın Süper Lig’e geri döneceği takım belli oldu.
Brezilyalı efsane futbolcunun Antalyaspor ile her konuda anlaştığı duyuruldu.
Sports Digitale Genel Yayın Yönetmeni Yağız Sabuncuoğlu, Alex de Souza’nın Antalyaspor ile anlaşmaya vardığını açıkladı.
Alex’in teknik ekibinde Mehmet Aurelio’nun da yer alacağı belirtildi.
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