Ahmet Çakar'dan beraat kararı sonrası paylaşım: Büyükekşi, sen hem Bylockçusun, hem de ağır bir yalancısın

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye "Bylokçu ve yalancı" dediği için hakim karşısına çıkan spor yorumcusu Ahmet Çakar, beraat etti. Çakar, dava sonrası Büyükekşi'ye bir kez daha "Bylokçu ve yalancı" dedi.

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Ahmet Çakar'dan beraat kararı sonrası paylaşım: Büyükekşi, sen hem Bylockçusun, hem de ağır bir yalancısın

Spor yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye "Bylokçu ve yalancı" dediği için mahkemelik olmuştu.

Ahmet Çakar, bugün hakim karşısına çıktığını ve beraat ettiğini açıkladı.

Çakar, söz konusu dava sonrası yaptığı açıklamada Büyükekşi'ye bir kez daha "Bylokçu ve yalancı" dedi.

X hesabından paylaşım yapan Çakar, şunları söyledi:

"Eveeeeet. Yer: İstanbul Çağlayan Adliyesi, saat 10:10. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye “Bylockçu ve yalancı” dediğim için, çıktığım mahkemenin ilk duruşmasında beraat ettim. Şimdi tekrar haykırıyorum: “Mehmet Büyükekşi, sen hem Bylockçusun, hem de ağır bir yalancısın!”

Kaynak: Gerçek Gündem

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