Fenerbahçe, 5 yıllık "Final Four" hasretini bitirmek istiyor
EuroLeague’de mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe Beko, play-off beşinci maçında Monaco'yu geçip 5 yıllık "Final Four" hasretini bitirmek için parkeye çıkacak.
Fenerbahçe Beko’nun EuroLeague’de Monaco ile yapacağı Final-Four’a yükselme maçı yarın oynanacak.
EuroLeague pla-off etabındaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe Beko, turdaki beşinci ve son maçında yarın Monaco’ya konuk olacak.
TSİ 20.00’de başlayacak büyük mücadele, canlı yayınla S Sport kanalından TV+’lılarla buluşacak.
Fenerbahçe Beko-Monaco arasındaki play-off serisinde, bundan önce oynanan dört maç sonunda 2-2’lik beraberlik bulunuyor.
Kazanan takım, 24-26 Mayıs’ta Berlin’de düzenlenecek ‘Final-Four’ organizasyonuna katılma hakkı elde edecek.
Sarı lacivertliler, en son 2019 yılında Final Four'da mücadele etmişti ve dördüncü olmuştu.
Kaynak: İHA
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