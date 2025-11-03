Ajax-Galatasaray Maçı Ona Emanet! Hakem Belli Oldu

Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu.

Ajax-Galatasaray Maçı Ona Emanet! Hakem Belli Oldu
UEFA'nın açıklamasına göre, başkent Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da 5 Kasım Çarşamba günü oynanacak mücadeleyi Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek.

Bastien'in yardımcılıklarını Fransa Futbol Federasyonundan Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Thomas Leonard olacak.

Kaynak: AA

