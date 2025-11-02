Beşiktaş Panikten Yakındı, Tedesco Geri Dönüşü Övdü

Beşiktaş 2-0 öne geçtiği derbide 10 kişi kalınca Fenerbahçe’ye 3-2 yenildi. Maç sonrası siyah-beyazlı cephede "Gol atınca bile panik yapıyoruz" itirafı gelirken, Tedesco böyle atmosferlerde 7 kişiye karşı oynamanın bile zor olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Tüpraş Stadyumu'nda oynanan derbi, nefesleri kesti. Beşiktaş, 2-0 öne geçtiği maçta 10 kişi kalınca üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 3-2 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla Fenerbahçe zirve yarışında farkı 4 puana indirdi. Maçın ardından Beşiktaş Antrenörü Murat Kaytaz, Sergen Yalçın’ın cezalı duruma düşmesi sonrası takım adına değerlendirmeler bulundu.

'GOL ATINDA BİLE...'

Kaytaz, iyi başladıkları derbiyi kırmızı kart sonrası kontrol edemediklerini belirtti: "Hafta boyunca planladığımız oyunu ilk 25 dakikada mükemmel uyguladık. 2-0 öne geçtik, baskılı oynadık. Ama kırmızı karttan önce Rafa Silva’ya yapılan hareket var, VAR’dan kırmızı çıkabilirdi. 2-0’dan sonra oyuncularımızda bir telaş, bir panik başladı. Geldiğimizden beri bunu kırmaya çalışıyoruz. Gol atınca bile koruma içgüdüsüyle panik yapabiliyorlar."

TEDESCO, GERİ DÖNÜŞÜ ÖVDÜ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ise derbinin ardından takımının geri dönüşünden memnun olduğunu söyledi: "İki bireysel hatadan goller yedik ama 2-0 geriye düşmeyi hak etmedik. Böyle atmosferlerde rakip 7 kişi bile olsa oynamak zordur. 3-2 kazandık, gösterdiğimiz karakterden gururluyum." Alman teknik adam, rakiplerle ilgilenmediğini vurguladı: "Ben sadece Fenerbahçe’ye odaklanıyorum, rakiplerin maçlarını izlemiyorum." "Böylesine yüksek tempolu, baskılı bir atmosferde oynamak zordur. Çok fazla ıslık vardı ama bu iyi işaret. Her golün ayrı bir anlamı vardı. Sabırla oynadık ve karşılığını aldık."

