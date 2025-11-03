Galatasaray'da Barış Alper Sessizliği: 50 Milyonluk Yıldızın Durgun Dönemi

Galatasaray’ın 50 milyon Euro değer biçtiği Barış Alper Yılmaz, transfer sürecinin ardından beklenen performansı gösteremedi. 10 maçtır gol atamayan milli futbolcu, taraftar tepkileriyle sarsılırken Okan Buruk’tan moral desteği aldı.

Son Güncelleme:
Galatasaray'da Barış Alper Sessizliği: 50 Milyonluk Yıldızın Durgun Dönemi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yaz transfer döneminde Barış Alper Yılmaz için Suudi Arabistan ekibi Neom’un yaptığı 35 milyon Euro’luk teklifi reddeden Galatasaray yönetimi, oyuncusuna 50 milyon Euro değer biçmişti. Yönetim, genç yıldızı takımda tutmak için maaşına da zam yapmış, bu hamleyle hem kadro istikrarını hem de oyuncunun moralini korumayı hedeflemişti. Ancak planlanan tablo gerçekleşmedi.

PERFORMANS DÜŞÜŞÜ UZUN SÜRDÜ

Transfer döneminde yaşadığı stresin ardından Barış Alper Yılmaz’ın performansı gözle görülür şekilde geriledi. Milli futbolcu, 10 maçtır ağları sarsamazken, etkisiz görüntüsü dikkat çekti. Takımın önemli hücum silahlarından biri olması beklenen Barış Alper, sahadaki etkinliğini yitirdi.

Galatasaray'da Barış Alper Sessizliği: 50 Milyonluk Yıldızın Durgun Dönemi - Resim : 1

TARAFTAR TEPKİSİ MORALİ BOZDU

Sarı-kırmızılı tribünler, özellikle son haftalarda oyuncuya yönelik tepkilerini artırdı. Bodo/Glimt maçında başlayan ıslıklar, Trabzonspor karşılaşmasında da devam etti. Taraftarla arasındaki bağın zedelenmesi, Barış Alper’in moralini ciddi şekilde etkiledi.

OKAN BURUK’TAN MORAL DESTEĞİ

Teknik direktör Okan Buruk ve takım arkadaşları, genç yıldıza sahip çıkmayı sürdürüyor. Soyunma odasında oyuncusuna destek veren Buruk, “Barış’ı yeniden kazanmak zorundayız” diyerek moral aşılamaya çalıştı. Yönetim ve teknik ekip, oyuncunun özgüvenini geri kazanması için özel bir çalışma planı hazırladı.

Islıklanan Barış Alper, Tepkilere Yanıt VerdiIslıklanan Barış Alper, Tepkilere Yanıt VerdiSpor
Okan Buruk'tan Flaş Barış Alper Mesajı!Okan Buruk'tan Flaş Barış Alper Mesajı!Spor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Barış Alper Yılmaz Galatasaray
Son Güncelleme:
Nefes Kesen Derbide 3 Puan Fenerbahçe'nin Nefes Kesen Derbide 3 Puan Fenerbahçe'nin
TBMM'den Geçiyor: Vergi ve Harçlar Katlanıyor! Hangi Meslek Grubu Ne Kadar Etkilenecek? Yeni Vergi ve Harçlar Geliyor! İşte Etkilenecek Meslekler
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Beşiktaş Panikten Yakındı, Tedesco Geri Dönüşü Övdü Beşiktaş Panikten Yakındı, Tedesco Takımını Övdü
ÇOK OKUNANLAR
SSK, BAĞ-KUR, Memur ve Memur Emeklisi İçin 4 Aylık Enflasyon Farkı Belli Oldu! İşte Yeni Zamlı Maaş Tablosu SSK, BAĞ-KUR, Memur ve Memur Emeklisi İçin 4 Aylık Enflasyon Farkı Belli Oldu
TÜİK Ekim Ayı Enflasyonunu Açıkladı TÜİK Ekim Ayı Enflasyonunu Açıkladı
Kahvehane Basıp 2 Kişiyi Öldürmüş, 2 Kişiyi Yaralamıştı! Eski Polisten Şok İfade Kahvehane Basıp 2 Kişiyi Öldürmüş, 2 Kişiyi Yaralamıştı! Eski Polisten Şok İfade
Altın Fiyatlarında Şok Dalgalanma! Çin’in Vergi Hamlesi Piyasayı Sarstı Altın Fiyatlarında Şok Dalgalanma! Çin’in Vergi Hamlesi Piyasayı Sarstı
Kirada Ekim Ayı Tavan Zam Oranı Belli Oldu! Bu Ay Kiraya Ne Kadar Zam Yapılacak? Kirada Ekim Ayı Tavan Zam Oranı Belli Oldu