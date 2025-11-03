Galatasaray'da Barış Alper Sessizliği: 50 Milyonluk Yıldızın Durgun Dönemi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yaz transfer döneminde Barış Alper Yılmaz için Suudi Arabistan ekibi Neom’un yaptığı 35 milyon Euro’luk teklifi reddeden Galatasaray yönetimi, oyuncusuna 50 milyon Euro değer biçmişti. Yönetim, genç yıldızı takımda tutmak için maaşına da zam yapmış, bu hamleyle hem kadro istikrarını hem de oyuncunun moralini korumayı hedeflemişti. Ancak planlanan tablo gerçekleşmedi.

PERFORMANS DÜŞÜŞÜ UZUN SÜRDÜ

Transfer döneminde yaşadığı stresin ardından Barış Alper Yılmaz’ın performansı gözle görülür şekilde geriledi. Milli futbolcu, 10 maçtır ağları sarsamazken, etkisiz görüntüsü dikkat çekti. Takımın önemli hücum silahlarından biri olması beklenen Barış Alper, sahadaki etkinliğini yitirdi.

TARAFTAR TEPKİSİ MORALİ BOZDU

Sarı-kırmızılı tribünler, özellikle son haftalarda oyuncuya yönelik tepkilerini artırdı. Bodo/Glimt maçında başlayan ıslıklar, Trabzonspor karşılaşmasında da devam etti. Taraftarla arasındaki bağın zedelenmesi, Barış Alper’in moralini ciddi şekilde etkiledi.

OKAN BURUK’TAN MORAL DESTEĞİ

Teknik direktör Okan Buruk ve takım arkadaşları, genç yıldıza sahip çıkmayı sürdürüyor. Soyunma odasında oyuncusuna destek veren Buruk, “Barış’ı yeniden kazanmak zorundayız” diyerek moral aşılamaya çalıştı. Yönetim ve teknik ekip, oyuncunun özgüvenini geri kazanması için özel bir çalışma planı hazırladı.

