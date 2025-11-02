Nefes Kesen Derbide 3 Puan Fenerbahçe'nin

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Tüpraş Stadyumu unutulmaz bir derbiye sahne oldu. Maça yüksek tempoyla başlayan Beşiktaş 2-0 öne geçti. Siyah-beyazlılar'ın golleri 5. dakikada El Bilal Toure, 22. dakikada Emirhan Topçu'dan geldi.

KARTAL İÇİN KIRILMA NOKTASI

Ancak dakikalar 26’yı gösterdiğinde karşılaşmanın seyri tamamen değişti. Orkun Kökçü, Alvarez’e yaptığı faul sonrası VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü. Karara itiraz eden teknik direktör Sergen Yalçın da kırmızı kartla tribüne gönderildi.

KANARYA FIRSATI İYİ DEĞERLENDİRDİ

Eksik Beşiktaş karşısında oyunun kontrolünü ele geçiren Fenerbahçe, 32. dakikada İsmail Yüksek’in golüyle farkı bire indirdi. Konuk ekip, ilk yarı bitmeden skora denge getirdi. 45+3’te Nene’nin pasında Asensio’nun sert şutu ağlarla buluştu: 2-2.

DURAN SAHNEYE ÇIKTI

İkinci yarıda da tempo hiç düşmedi. Beşiktaş zaman zaman tehlikeli ataklar geliştirse de aradığı golü bulamadı. Fenerbahçe'de 83. dakikada sahneye sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemeyen Jhon Duran çıktı. Kolombiyalı yıldız, Emirhan’dan kaptığı topu ağlara gönderdi. Duran böylece ligdeki ilk golünü de atmış oldu. Maçta başka gol sesi çıkmayınca karşılaşma 3-2 sona erdi.

ZİRVE YARIŞI KIZIŞTI

Fenerbahçe puanını 25’e yükseltti. Böylece zirve yarışında lider Galatasaray'la puan farkını 4’e indirdi. Beşiktaş ise 17 puanda kaldı. Sarı-lacivertliler, haftaya Kadıköy’de Kayserispor’u ağırlayacak. Beşiktaş ise 12. haftada deplasmanda Antalyaspor’la karşılaşacak.

