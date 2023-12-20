Afrika Uluslar Kupası'nda ülkelerin kadroları belli oldu! Türkiye'den hangi takım kaç oyuncu gönderiyor?
Afrika Uluslar Kupası heyecanına sayılı günler kala ülkelerin kadroları da belli oldu. Türkiye'de mücadele eden birçok oyuncunun da boy göstereceği turnuva 13 Ocak'ta başlayacak. Hangi takım kaç oyuncu gönderiyor, İşte detaylar!
Fildişi Sahili’nde 13 Ocak-11 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan Afrika Uluslar Kupası’nda ülkelerin kadroları belli oldu.
24 takımın 55 kişilik geniş kadroları açıklanırken, Türkiye Süper Ligi’nde forma giyen birçok isim de ülkelerin kadrolarında yer aldı. Türkiye’den Afrika Uluslar Kupası’na en çok futbolcu gönderen takım ise Beşiktaş oldu.
Üç büyüklerden, Beşiktaş’tan 7, Galatasaray’dan 3, Fenerbahçe’den ise 2 isim takımların kadrosunda yer aldı.
Kayserispor ise Beşiktaş’ın ardından 6 oyuncuyla en çok futbolcu gönderen 2’inci takım oldu.
İşte, Türkiye’den Afrika Uluslar Kupası’nda mücadele edecek oyuncuların takım takım listesi:
BEŞİKTAŞ
Rachid Ghezzal - Cezayir
Vincent Aboubakar - Kamerun
Artur Masuaku - Demokratik Kongo Cumhuriyeti
Jackson Muleka - Demokratik Kongo Cumhuriyeti
Eric Bailly - Fildişi Sahili
Omar Colley - Gambiya
Daniel Amartey - Beşiktaş
KAYSERİSPOR
Stephane Bahoken - Kamerun
Alivier Kemen - Kamerun
Joseph Attamah - Gana
Julian Jeanvier - Gine
Carlos Mane - Gine-Bissau
Mame Thiam - Senegal
ANKARAGÜCÜ
Garry Rodrigues - Yeşil Burun Adaları
Ali Rowe - Gambiya
KARAGÜMRÜK
Sofiane Feghouli - Cezayir
Ryan Mendes - Yeşil Burun Adaları
GALATASARAY
Cedric Bakambu - Demokratik Kongo Cumhuriyeti
Wilfried Zaha - Fildişi Sahili
Hakim Ziyech - Fas
HATAYSPOR
Faouzi Ghoulam - Cezayir
Dider Lamkel Ze - Kamerun
Fisayo Dele-Bashiru - Nijerya
SİVASSPOR
Clinton N’Jie - Kamerun
Ahmed Musa - Nijerya
SAMSUNSPOR
Olivier Ntcham - Kamerun
Gaëtan Laura - Demokratik Kongo Cumhuriyeti
Kingsley Schindler - Gana
Nanu - Gine Bissau
TRABZONSPOR
Nicolas Pepe - Fildişi Sahili
Trezeguet - Mısır
Paul Onuachu
FENERBAHÇE
Bright Osayi-Samuel - Nijerya
Alexander Djiku - Gana
BAŞAKŞEHİR
Edgar Ie - Gine-Bissau
Emmanuel Dennis - Nijerya
Ousseynou Ba - Senegal
KASIMPAŞA
Mortadha Ben Ouannes - Tunus
Kenneth Omeruo - Nijerya
PENDİKSPOR
Arnaud Musamba - Demokratik Kongo Cumhuriyeti
Ahmed Hassan - Mısır
İSTANBULSPOR
Allassane Ndao - Senegal
Simon Deli - Fildişi Sahili
BOLUSPOR
Nabi Oulare - Gine
GAZİANTEP FK
Janio Bikel - Gine-Bissau
ADANA DEMİRSPOR
Pape Abou Cisse - Senegal
Kaynak: Gerçek Gündem