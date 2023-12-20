Afrika Uluslar Kupası'nda ülkelerin kadroları belli oldu! Türkiye'den hangi takım kaç oyuncu gönderiyor?

Afrika Uluslar Kupası heyecanına sayılı günler kala ülkelerin kadroları da belli oldu. Türkiye'de mücadele eden birçok oyuncunun da boy göstereceği turnuva 13 Ocak'ta başlayacak. Hangi takım kaç oyuncu gönderiyor, İşte detaylar!

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Afrika Uluslar Kupası'nda ülkelerin kadroları belli oldu! Türkiye'den hangi takım kaç oyuncu gönderiyor?

Fildişi Sahili’nde 13 Ocak-11 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan Afrika Uluslar Kupası’nda ülkelerin kadroları belli oldu.

24 takımın 55 kişilik geniş kadroları açıklanırken, Türkiye Süper Ligi’nde forma giyen birçok isim de ülkelerin kadrolarında yer aldı. Türkiye’den Afrika Uluslar Kupası’na en çok futbolcu gönderen takım ise Beşiktaş oldu.

Üç büyüklerden, Beşiktaş’tan 7, Galatasaray’dan 3, Fenerbahçe’den ise 2 isim takımların kadrosunda yer aldı.

Kayserispor ise Beşiktaş’ın ardından 6 oyuncuyla en çok futbolcu gönderen 2’inci takım oldu.

İşte, Türkiye’den Afrika Uluslar Kupası’nda mücadele edecek oyuncuların takım takım listesi:

BEŞİKTAŞ

Rachid Ghezzal - Cezayir

Vincent Aboubakar - Kamerun

Artur Masuaku - Demokratik Kongo Cumhuriyeti

Jackson Muleka - Demokratik Kongo Cumhuriyeti

Eric Bailly - Fildişi Sahili

Omar Colley - Gambiya

Daniel Amartey - Beşiktaş


KAYSERİSPOR

Stephane Bahoken - Kamerun

Alivier Kemen - Kamerun

Joseph Attamah - Gana

Julian Jeanvier - Gine

Carlos Mane - Gine-Bissau

Mame Thiam - Senegal

ANKARAGÜCÜ

Garry Rodrigues - Yeşil Burun Adaları

Ali Rowe - Gambiya


KARAGÜMRÜK

Sofiane Feghouli - Cezayir

Ryan Mendes - Yeşil Burun Adaları

GALATASARAY

Cedric Bakambu - Demokratik Kongo Cumhuriyeti

Wilfried Zaha - Fildişi Sahili

Hakim Ziyech - Fas

HATAYSPOR

Faouzi Ghoulam - Cezayir

Dider Lamkel Ze - Kamerun

Fisayo Dele-Bashiru - Nijerya

SİVASSPOR

Clinton N’Jie - Kamerun

Ahmed Musa - Nijerya

SAMSUNSPOR

Olivier Ntcham - Kamerun

Gaëtan Laura - Demokratik Kongo Cumhuriyeti

Kingsley Schindler - Gana

Nanu - Gine Bissau

TRABZONSPOR

Nicolas Pepe - Fildişi Sahili

Trezeguet - Mısır

Paul Onuachu


FENERBAHÇE

Bright Osayi-Samuel - Nijerya

Alexander Djiku - Gana


BAŞAKŞEHİR

Edgar Ie - Gine-Bissau

Emmanuel Dennis - Nijerya

Ousseynou Ba - Senegal


KASIMPAŞA

Mortadha Ben Ouannes - Tunus

Kenneth Omeruo - Nijerya

PENDİKSPOR

Arnaud Musamba - Demokratik Kongo Cumhuriyeti

Ahmed Hassan - Mısır


İSTANBULSPOR

Allassane Ndao - Senegal

Simon Deli - Fildişi Sahili


BOLUSPOR

Nabi Oulare - Gine


GAZİANTEP FK

Janio Bikel - Gine-Bissau


ADANA DEMİRSPOR

Pape Abou Cisse - Senegal

Kaynak: Gerçek Gündem

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