Kayserispor'dan Fenerbahçe maçı öncesi dikkat çeken paylaşım

Süper Lig'de heyecan 17. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Haftanın dikkat çeken mücadelesinde sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Kayserispor'dan mücadele öncesi dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Kayserispor, Dimitrios Kolovetsios, Edin Dzeko ve Halil Umut Meler'in yer aldığı bir görsel paylaştı. Kayserispor, bu görselde, "Bu yolda hep birlikteyiz." ifadelerini kullandı.

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