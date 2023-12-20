Kayserispor'dan Fenerbahçe maçı öncesi dikkat çeken paylaşım

Kayserispor'dan ligin 17. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe mücadelesi öncesi dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Kayserispor'dan Fenerbahçe maçı öncesi dikkat çeken paylaşım

Süper Lig'de heyecan 17. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Haftanın dikkat çeken mücadelesinde sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Kayserispor'dan mücadele öncesi dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Kayserispor, Dimitrios Kolovetsios, Edin Dzeko ve Halil Umut Meler'in yer aldığı bir görsel paylaştı. Kayserispor, bu görselde, "Bu yolda hep birlikteyiz." ifadelerini kullandı.

İŞTE O PAYLAŞIM...

Kayserispor'dan Fenerbahçe maçı öncesi dikkat çeken paylaşım - Resim : 1

2024 yılında hangi burcu ne bekliyor? İşte yıl boyunca yaşayacaklarınız 2024 yılında hangi burcu ne bekliyor? İşte yıl boyunca yaşayacaklarınız
İstanbulspor Başkanı Sarıalioğlu’ndan ilk açıklama İstanbulspor Başkanı Sarıalioğlu’ndan ilk açıklama
22 yıllık dev şirket iflas etti: Alanında öncüler arasında yer alıyordu 22 yıllık dev şirket iflas etti: Alanında öncüler arasında yer alıyordu
Saldırıyı 'planlamakla' suçlanmıştı: Emre Belözoğlu'ndan hakem Halil Umut Meler'e yanıt Emre Belözoğlu'ndan hakem Halil Umut Meler'e yanıt
ÇOK OKUNANLAR
Naci Görür'den çarpıcı açıklama: 'Orada insan yaşamaması lazım, kurtulma şansları yok' Naci Görür'den çarpıcı açıklama: 'Orada insan yaşamaması lazım, kurtulma şansları yok'
Son depremlerle harita değişti: İşte MTA'nın yayımladığı riskli ve risksiz bölgeler Son depremlerle harita değişti: İşte MTA'nın yayımladığı riskli ve risksiz bölgeler
2023’ün en güçlü 12 ailesi ortaya çıktı: Rockefeller, Bush, Rothschild... 2023’ün en güçlü 12 ailesi ortaya çıktı: Rockefeller, Bush, Rothschild...
Mahfi Eğilmez'den yatırım yapacaklara uyarı: Daha fazla para kazanmak isterken dibi görmeyin! Mahfi Eğilmez'den yatırım yapacaklara uyarı: Daha fazla para kazanmak isterken dibi görmeyin!
İstanbul'da 19 ilçe saatlerce karanlığa gömülecek: İşte elektrik kesintisi yaşanacak yerler İstanbul'da 19 ilçede elektrik kesintisi