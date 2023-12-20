Saldırıyı 'planlamakla' suçlanmıştı: Emre Belözoğlu'ndan hakem Halil Umut Meler'e yanıt

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca’nın hakem Halil Umut Meler’e saldırmasının ardından, Koca tutuklanmış ve olay kamuoyunda büyük yer etmişti.

Hakem Halil Umut Meler, Hürriyet’ten Mehmet Arslan’a yaptığı açıklamada, saldırıyı Ankaragücü teknik direktörü Emre Belözoğlu’nun provoke ettiğini savundu.



Meler’in iddiasına yanıt veren Belözoğlu ise, söz konusu ifadeleri yalanladı.

Haber Global’den Sercan Hamzaoğlu’na konuşan Belözoğlu, “Olayı duyunca sahaya çıktım ve Halil Umut Meler’e sarıldım. Koridorda da üç kez kendisinden yaşananlardan dolayı özür diledim. Daha sonra kendisini aradım, istirahatte olduğu için yardımcı hakemiyle konuştum. Yardımcı hakemi de bana ‘Ben şahidim koridorda yanımıza gelerek bize destek oldunuz. Yerde vuranlara da bağırarak, nerede sizin delikanlılığınız, diye tepki gösterdiniz. Kendisi de bana teşekkür etti. Gerekli açıklamaları yarın maçımızdan sonra da yapacağım” diye konuştu.