İstanbulspor Başkanı Sarıalioğlu’ndan ilk açıklama

İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, dün Trabzonspor karşısında takımını sahadan çekmesi ile ilgili "Takdir kamuoyunun, herkese başarılar diliyoruz." dedi.

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İstanbulspor Başkanı Sarıalioğlu’ndan ilk açıklama

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında İstanbulspor ile Trabzonspor arasında oynanan ve sahaya çıkıp takımı sahadan çekmesiyle maçın yarıda kalmasına neden olan ev sahibi kulübün başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'ndan maç sonrası ilk açıklama geldi. Sarıalioğlu, "Takdir kamuoyunun, herkese başarılar diliyoruz" dedi.

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Trabzonspor'u evinde ağırlan İstanbulspor, maçın 2-1 Trabzonspor'un üstünlüğüne geçtiği dakikalarda ani bir karar aldı. Karşılaşmanın 73. dakikasında sahaya inen İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, takımı sahadan çekti. Başkan Sarıalioğlu ile birlikte İstanbulspor yönetimi, VAR'da incelenen pozisyonun ardından hakem Ali Şansalan'ın Trabzonsporlu Onuachu'nun golünün geçerli sayması üzerine sahaya indi. Yönetim, gol öncesi faul olduğunu düşündüğü için sahaya çıkmama kararı aldı.

İstanbulspor Kulübü Başkanı Sarıalioğlu, karara tepki olarak takımını sahadan çekmişti.

"YAPACAK BİR ŞEY YOK"

Başkan Sarıalioğlu, stat çıkışında yaptığı açıklamada, "Yapacak bir şey yok. Takdir kamuoyunun, herkese başarılar diliyoruz" dedi.

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