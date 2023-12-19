Şike dosyasında Ali Koç tanık oldu

Fenerbahçe Kulübü Başkanı ve Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç şike soruşturması kapsamında adliyeye giderek ifade verdi.

Son Güncelleme:
Şike dosyasında Ali Koç tanık oldu

Futbolda kara para aklama ve bahis iddialarına ilişkin şike davasında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç tanık oldu.

Gazeteci Timur Soykan Halk TV'de Kayda Geçsin programında Koç'un davadaki ifadesine ilişkin bilgiler verdi. Soykan, "Tuzlaspor ile ilgili iddiaları gündeme getirmiş" dediğini aktardı. Soykan, Koç'un ifadesinde kulüp isimlerini de verdiğini ifade etti.

Kocaeli, İzmir ve Adana'da şike soruşturması açıldığını söyleyen Soykan, ilerleyen günlerde dosyanın detaylarına ulaşırlarsa paylaşacaklarını açıkladı.

ZONGULDAK KÖMÜRSPOR-KOCAELİSPOR ARASI ŞİKE ANLAŞMASI

Spor menajeri Onur Şengül'ün Zonguldak-Kömürspor ve Kocaelispor'un dahil olduğu şike yapılması için buluşulduğu bir toplantıya katıldığını anlatan Soykan "Şengül ben dahil olmam diyor. Ancak masada anlaşma yapıldı. Piyasada güvenilen biriyim ama yediemin olmayı kabul etmedim. Ancak bu olay olduktan sonra çeşitli kayıtlar yaptım. Benim düşündüğümden daha kirliymiş durum, diyor" diyerek anlattı. Onur Şengül'ün Cimer'e şikayette bulunduğunu söyleyen Soykan, "tüm kayıtları organize şubeye teslim etti. 7 maçta yapıldığını söylüyor. Bu camiada AK Parti kullanılıyor ve bir bakanında adı geçiyor. Şengül ailesi üzerinden tehdit ediliyor" diyerek anlattı.

Engin Koyun'un hakkındaki iddiaları yalanlayarak iddiaları söyleyenlerle ilgili iftira davası açtığını söyleyen Soykan Zonguldak Kömürspor'un başkanı Hakanı Önfikir'in de iddiaları yalanladığını dile getirdi.

Etiketler
Ali Koç Fenerbahçe
Son Güncelleme:
Galatasaray, CEV Challenge Kupası’nda çeyrek finalde Galatasaray, CEV Challenge Kupası’nda çeyrek finalde
TRT1 dizisinde kadro değişti! Ana kadro yeniden şekilleniyor TRT1 dizisinde kadro değişti! Ana kadro yeniden şekilleniyor
Tarhana çorbasının daha doyurucu olmasını sağlıyor! 1 tane eklemek yeterli... Tarhana çorbasının daha doyurucu olmasını sağlıyor! 1 tane eklemek yeterli...
Yeşil sahalarda sular durulmuyor: İstanbulspor sahadan çekildi İstanbulspor sahadan çekildi
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji tarih verip duyurdu: İstanbul'a kar geliyor, hazırlığınızı yapın! Meteoroloji tarih verip duyurdu: İstanbul'a kar geliyor, hazırlığınızı yapın!
Genel seçim sonrası ilk anket: İYİ Parti eridi, barajı geçen 4 parti var! Genel seçim sonrası ilk anket: İYİ Parti eridi, barajı geçen 4 parti var!
2023'ün en iyi 50 filmi belli oldu: Listede bir Türk yapımı da var! 2023'ün en iyi 50 filmi belli oldu: Listede bir Türk yapımı da var!
SSK ve Bağ-Kur emeklilerini ilgilendiriyor: Masadaki zam oranı belli oldu, yeni maaşlar tek tek hesaplandı Masadaki zam oranı belli oldu, yeni maaşlar tek tek hesaplandı
Bu yıl bizi neler bekliyor? Nostradamus ve İbnü’l Arabi'nin 2024 kehanetleri ortaya çıktı Nostradamus ve İbnü’l Arabi'nin 2024 kehanetleri ortaya çıktı