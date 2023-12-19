Galatasaray, CEV Challenge Kupası’nda çeyrek finalde
Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, 2024 CEV Challenge Kupası'nda Macaristan'ın Penzügyör SE takımını yenerek çeyrek finale yükselmeye hak kazandı.
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, 2024 CEV Challenge Kupası son 16 turu ikinci maçında sahasında Macaristan'ın Penzügyör SE takımını 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Sarı-kırmızılı takım Macaristan ekibi Penzügyör SE'yi 25-12, 25-18 ve 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Budapeşte’de oynanan ilk maçı 3-1 kazanan sarı-kırmızılı takım, mücadelenin ilk setini 25-12, ikinci setini de 25-18 üstün tamamladı. Galatasaray'a 3-1’in rövanşında 2 set kazanması yetiyordu. Ev sahibi, üçüncü seti de 25-20 önde bitirdi ve maçı 3-0 kazanmayı başardı.
Galatasaray, çeyrek finalde Portekiz takımı Fonte Bastardo Azores ile Slovakya ekibi Rieker UJS Komarno eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.