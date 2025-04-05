Adı Fenerbahçe ve Galatasaray'la Anılıyordu: De Bruyne Kararını Duyurdu

Adı Süper Lig ekiplerinden Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Kevin De Bruyne, sosyal medya hesabından kariyeriyle ilgili önemli bir açıklama yaptı. 33 yaşındaki Belçikalı yıldız Manchester City’den ayrılacağını duyurdu.

‘Sevgili Manchester’ başlığı ile bir mesaj yayımlayan yıldız oyuncu, "Bu paylaşımı görünce nereye gideceğini muhtemelen anlaşmışsınızdır. Bu yüzden hemen konuya gireceğim ve Manchester City'de geçireceğim son aylarımın olduğunu söyleyeceğim. Bunun hakkında kolay yazabileceğim hiçbir şey yok ancak futbolcular olarak hepimiz bugünün sonunda geleceğini biliyoruz. O gün geldi ve bunu ilk benden duymayı hak ediyorsunuz” diye yazdı.

"Hayalimin peşinden koşarken bu dönemin hayatımı değiştireceğini bilmiyordum” diyen yıldız oyuncu, “Her şeyi geri vermekten başka seçeneğim yoktu. Ve tahmin edin ne oldu, her şeyi kazandık. Veda zamanı geldi. Ben ve ailem, Manchester'ın bizim için ne anlama geldiğini biliyoruz ve bunun için minnettarız. Manchester, sonsuza dek çocuklarımızın pasaportlarında ve daha önemlisi, kalbimizde olacak. Burası her zaman evimiz olacak” ifadelerini kullandı.

De Bruyne, ayrılık mesajını şöyle noktaladı:

"Bu 10 yıllık yolculuk için şehre, kulübe, personele, takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Her hikayenin sonu gelir ancak bu kesinlikle en iyi bölümüydü. Bu son anların tadını birlikte çıkaralım. Sevgiler, KDB."

Kaynak: Haber Merkezi