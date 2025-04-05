Menemen FK, Diyarbekirspor ile Karşı Karşıya Gelecek
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son maçında Giresunspor'u 2-1 evinde mağlup etmeyi başaran Play-Off potasındaki Menemen Futbol Kulübü yarın sahasında Diyarbekirspor'la mücadele edecek.
Menemen İlçe Stadı'nda Hakan Ergin'in yöneteceği müsabaka saat 15.00'te başlayacak. 55 puanla 4'üncü sırada yer alan Menemen FK'nın teknik direktörü Burhanettin Basatemür, maçı kazanıp Play-Off yolunda işlerini sağlama alacaklarını belirtti.
Konuk Diyarbekirspor ise 24 puanla düşme hattının bir basamak üzerinde yer alıyor.
Kaynak: DHA
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