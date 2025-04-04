Galatasaray 'Irkçılık' Diyerek Şikayet Etmişti! Savcılıktan Jose Mourinho Hakkında Karar

Trendyol Süper Lig’in 25’inci haftasında Sloven hakem Slavko Vincic’in yönettiği Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin 0-0 sonuçlanmıştı. Maçın ardından konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, "Hakeme de teşekkür etmeliyim. Bahsettiğim pozisyonda, rakip yedek kulübesindeki herkes başında maymun gibi zıplıyordu. Türk hakem olsa, 1. dakikada kartı verirdi ve 5. dakikada çıkarmam gerekirdi. Onun için harika maç oldu. Vincenzo Montella'nın elinde çok isim var ama umarım o da performansından mutludur. Kaleci de fena değil" demişti.

Galatasaray ise Mourinho'nun bu açıklaması sonrası ‘ırkçı söylemleri nedeniyle' nedeniyle suç duyurusunda bulunmuştu.

SAVCILIKTAN 'TAKİPSİZLİK' KARARI

Fenerbahçe’nin bugün yaptığı açıklamaya göre savcılık suç duyurusuna takipsizlik kararı verdi. Sarı-lacivertli kulübün X paylaşımı şöyle:

“Galatasaray Kulübü tarafından Teknik Direktörümüz Jose Mourinho hakkında ırkçılık odaklı suç duyurusu sonucunda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen kararda, herhangi bir suç oluşmadığına ve kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir. Özetle; yapılan suç duyurusu takipsizlik kararı ile sonuçlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.”

Kaynak: Haber Merkezi