Formula 1 Japonya GP'de Pole Verstappen'in
Formula 1 Japonya Grand Prix'inde pole pozisyonunu Hollandalı pilot Max Verstappen aldı. Verstappen, 1 dakika 26.983 saniyelik derecesiyle ilk sırayı kaptı.
Formula 1’de sezonun üçüncü yarışı Japonya’da koşulacak. Japonya Grand Prix’inde pole pozisyonunda başlayacak isim belli oldu.
53 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turlarında Hollandalı Verstappen, 1 dakika 26.983 saniyelik derecesiyle ilk sırayı kaptı.
Pist rekoru da kıran son 4 sezonun şampiyonu Verstappen, Japonya'da üst üste 4. kez pole pozisyonunun sahibi oldu.
Verstappen'in 0.012 saniye arkasındaki Büyük Britanyalı Lando Norris (McLaren) ikinci, 0.044 saniye gerisinde Avustralyalı Oscar Piastri (McLaren) ise üçüncü sırayı aldı.
Japonya Grand Prix'si yarın TSİ 08.00'de başlayacak.
Kaynak: AA
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