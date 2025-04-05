Bayern Münih'te Bir Devir Kapanıyor

Thomas Müller, sezon sonunda Bayern Münih'ten ayrılacağını duyurdu. Müller yayımladığı mesajda, "Bu kariyeri, kulübümle yaptığım için büyük bir minnettarlık ve sevinç duyuyorum. Kulüple ve harika taraftarlarımızla olan özel bağımız her zaman kalacak" ifadelerini kullandı.

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Bayern Münih'te Bir Devir Kapanıyor

Almanya’nın Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih forması giyen Thomas Müller, ayrılık haberini duyurdu. 35 yaşındaki yıldızın takımdan ayrılmasıyla Bayern’de bir devir kapanacak.

Bayern Münih’te geçirdiği 25 yılın sezon sonunda sona ereceğini belirten Thomas Müller, "Bugünün benim için diğer günlerden farklı olduğu açık. Bayern Münih oyuncusu olarak geçirdiğim 25 yıl bu yaz sona erecek. Benzersiz deneyimler, harika karşılaşmalar ve unutulmaz zaferlerle şekillenen inanılmaz bir yolculuktu. Bu kariyeri, kulübümle yaptığım için büyük bir minnettarlık ve sevinç duyuyorum. Kulüple ve harika taraftarlarımızla olan özel bağımız her zaman kalacak. Bir veda olarak istediğim şey açık olmalı. Birlikte kutlayabileceğimiz şampiyonluklar ve uzun süre sevgiyle hatırlayacağımız anlar... Önümüzdeki haftalarda lig şampiyonluğunu Münih'e geri getirmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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