Adana Demirspor'a Fransa takımından takviye

Adana Demirspor, Kosovalı oyuncu Arber Zeneli ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

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Adana Demirspor'a Fransa takımından takviye

Transfer çalışmalarını sürdüren Trendyol Süper Lig takımı Adana Demirspor, Fransa Ligue 1 temsilcisi Reims'in sol kanat oyuncusu Arber Zeneli'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Adana takımının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Kulübümüz, Kosovalı oyuncu Arber Zeneli ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştır." ifadeleri kullanıldı.

26 MAÇTA 1 GOL, 4 ASİST

28 yaşındaki futbolcu geçen sezon Reims formasıyla 26 maça çıktı ve takımına 1 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.

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