Adana Demirspor, Beşiktaş ile temsili maç yapacak

Adana Demirspor, depremzedelere destek olmak için Beşiktaş ile temsili bir karşılaşma yapacak. Fiziki herhangi bir müsabaka oynanmayacak olup, 33 bin bilet satışa çıkacak ve buradan elde edilen gelir depremzedelere bağışlanacak.

Adana Demirspor, Beşiktaş ile temsili maç yapacak

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve birçok şehirde yıkıcı hasarlara sebep olan depremlerde zarar görenler için yardım kampanyaları sürüyor.

Adana Demirspor da bu kapsamda Beşiktaş ile 19 Şubat Pazar günü saat 20.00’de temsili bir mücadele yapacak. Fiziki bir müsabaka oynanmayacak, sadece yardım amaçlı düzenlenecek bu temsili karşılaşma için 33 bin bilet, bugün 12.00’de satışa sunulacak. Bilet satışından elde edilen gelir depremden etkilenen vatandaşlara bağışlanacak.

Kaynak: İHA

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