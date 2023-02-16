Beşiktaş Başkanı Çebi'den deprem bölgesine ziyaret

Kahramanmaraş'taki depremlerin ardından bölgeyi ziyaret eden ilk kulüp başkanı Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi oldu.

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Beşiktaş Başkanı Çebi'den deprem bölgesine ziyaret

Kahramanmaraş'taki 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölge yaralarını sarmaya çalışıyor. 

ÇEBİ'DEN ZİYARET

Deprem bölgesini ziyaret eden ilk kulüp başkanı ise Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi oldu.

Başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler Umut Şenol, Serhan Çetinsaya, Bilgihan Cenk Sürmen, Ali Bayrak, Fırat Fidan bugün Hatay’a gitti.

Beşiktaş yönetimi Hatayspor kulübü ile Çarşı’nın kurduğu çadırkenti ziyaret ederek depremzedelerle bir araya geldi.

LÜTFÜ SAVAŞ İLE GÖRÜŞTÜLER 

Beşiktaş heyeti ayrıca Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile de bir araya geldi. 

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