Ümit Milli Takım'ın başına Arda Turan geçiyor

Ümit Milli Takım'da teknik direktör Tolunay Kafkas'la yolların ayrılmasının ardından TFF'den sürpriz bir hamle geldi. Takımın sorumluluğu Arda Turan'a verilecek.

Ümit Milli Takım'ın başına Arda Turan geçiyor

Türk futbolunun en kariyerli oyuncularından olan Arda Turan, saha kenarındaki ilk görevine adım atıyor. Fatih Terim'in Galatasaray'ın başında olduğu dönemde yardımcı antrenör olarak ekibe girmesi beklenen Turan'ın hikayesi farklı şekilleniyor.

TRT Spor muhabiri Barış Yurduseven, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Arda Turan'ın Ümit Milli Takım'da göreve başlayacağını yazdı.

Barış Yurduseven yaptığı paylaşımda, "Ümit Milli Takım sorumluluğuna Arda Turan getiriliyor. TFF önümüzdeki günlerde bu konuda resmi açıklamayı yapacak" ifadelerini kullandı.

TFF'nin Antalya'daki UEFA A ve B Lisans antrenörlük kurslarına katılan Arda Turan, teknik direktörlük belgesi için adım atmıştı.

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