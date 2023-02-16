'Arda Güler, depremzedelere 6 milyon lira bağışladı' iddiası yalanlandı
Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler'in, depremzedeler için yapılan "Türkiye Tek Yürek" kampanyasına 6 milyon lira bağışladığı bilgisinin doğru olmadığı ve karışıklığın isim benzerliğinden kaynaklandığı belirtildi.
Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkili olan deprem için ortak yayınla ekranlarda ve radyolarda düzenlenen "Türkiye Tek Yürek" kampanyasında 115 milyar 146 milyon 528 bin liralık bağış rakamına ulaşıldı.
ARDA GÜLER 6 MİLYON LİRA BAĞIŞLADI İDDİASI
"Türkiye Tek Yürek" kampanyasına spor camiasından destek yağdı. Birçok sporcu ve kulüp başkanı bağışta bulunurken, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in de depremzedeler için 6 milyon lira bağışladığı belirtilmişti. Canlı yayında alt yazıda ismi görünen futbolcu ile ilgili gerçek ortaya çıktı.
KARIŞIKLIĞIN SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI
Anadolu Ajansı muhabiri Süha Gür, Arda Güler'in "Türkiye Tek Yürek" kampanyasına 6 milyon lira bağışladığı bilgisinin doğru olmadığını ve karışıklığın isim benzerliğinden kaynaklandığını belirtti.