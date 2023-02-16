'Arda Güler, depremzedelere 6 milyon lira bağışladı' iddiası yalanlandı

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler'in, depremzedeler için yapılan "Türkiye Tek Yürek" kampanyasına 6 milyon lira bağışladığı bilgisinin doğru olmadığı ve karışıklığın isim benzerliğinden kaynaklandığı belirtildi.

'Arda Güler, depremzedelere 6 milyon lira bağışladı' iddiası yalanlandı

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkili olan deprem için ortak yayınla ekranlarda ve radyolarda düzenlenen "Türkiye Tek Yürek" kampanyasında 115 milyar 146 milyon 528 bin liralık bağış rakamına ulaşıldı.

ARDA GÜLER 6 MİLYON LİRA BAĞIŞLADI İDDİASI

"Türkiye Tek Yürek" kampanyasına spor camiasından destek yağdı. Birçok sporcu ve kulüp başkanı bağışta bulunurken, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in de depremzedeler için 6 milyon lira bağışladığı belirtilmişti. Canlı yayında alt yazıda ismi görünen futbolcu ile ilgili gerçek ortaya çıktı.

KARIŞIKLIĞIN SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

Anadolu Ajansı muhabiri Süha Gür, Arda Güler'in "Türkiye Tek Yürek" kampanyasına 6 milyon lira bağışladığı bilgisinin doğru olmadığını ve karışıklığın isim benzerliğinden kaynaklandığını belirtti.

Tepki büyüktü.. Kanal D, ATV, TRT1, STAR TV, FOX TV dizileri için flaş gelişme Tepki büyüktü.. Kanal D, ATV, TRT1, STAR TV, FOX TV dizileri için flaş gelişme
Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi: Bertuğ Yıldırım'dan sürpriz seçim Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi: Bertuğ Yıldırım'dan sürpriz seçim
Teşkilat dizisinin başrol oyuncusu Deniz Baysal'ı çılgına çeviren gelişme! Tepki büyük Teşkilat dizisinin başrol oyuncusu Deniz Baysal'ı çılgına çeviren gelişme! Tepki büyük
Abdullah Avcı'dan, UEFA maçı öncesi tüm Türkiye'ye çağrı Abdullah Avcı'dan, UEFA maçı öncesi tüm Türkiye'ye çağrı
ÇOK OKUNANLAR
Rekor Merkez Bankası'nda: 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasına kim ne kadar bağış yaptı? Rekor bağış o kurumdan: 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasına kim ne kadar bağış yaptı?
Merkez Bankası'nın bağışı: 'Bildiğiniz tüm fıkraları unutun' Merkez Bankası'nın bağışı: 'Bildiğiniz tüm fıkraları unutun'
İstanbul'da 2000 öncesi yapılmış bina sayısı belli oldu: En yaşlı yapılar bu iki ilçede İstanbul'da 2000 öncesi yapılmış bina sayısı belli oldu: En yaşlı yapılar bu iki ilçede
Tansu Çiller sosyal medyada gündem oldu: 'Yine Allah'ı bize emanet edip gitti' Tansu Çiller sosyal medyada gündem oldu: 'Yine Allah'ı bize emanet edip gitti'
Fatih Altaylı: Zaten kamuya ait olan kurum ve bankaların, kamuya ait paraları kamuya bağışlamaları ne kadar makul ya da yasal? Fatih Altaylı: Kamuya ait olan kurum ve bankaların, kamuya ait paraları bağışlamaları ne kadar yasal