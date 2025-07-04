Acun Ilıcalı Hayatının Şokunu Yaşadı

Acun Ilıcalı takımı Hull City'ye verilen ceza ile hayatının şokunu yaşadı. Konuya ilişkin kulüpten bir açıklama yapıldı.

Acun Ilıcalı Hayatının Şokunu Yaşadı
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İş insanı Acun Ilıcalı’nın takımı Hull City’ye 3 dönem transfer yasağı getirildi. Championship ekibinin karara itiraz edeceği açıkladı.

İngiltere Championship ekibi Hull City'ye 3 dönem transfer yasağı getirilmesiyle sarsıldı.

Takımın sosyal medya hesabından bir açıklama yapılırken, söz konusu karara itiraz edileceği bildirildi.

Açıklamada şu ifadeler kaydedildi:

EFL'den transfer yasağı ve derhal yürürlüğe girecek üç dönemli ücret kısıtlamasına tabi olduğumuza dair bildirim aldığımızı teyit edebiliriz. Üç dönemlik kısıtlamaya itiraz edeceğiz ve konuyu en kısa sürede çözeceğimizden eminiz.

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Kaynak: Haber Merkezi

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