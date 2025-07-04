Acun Ilıcalı Hayatının Şokunu Yaşadı

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İş insanı Acun Ilıcalı’nın takımı Hull City’ye 3 dönem transfer yasağı getirildi. Championship ekibinin karara itiraz edeceği açıkladı.

İngiltere Championship ekibi Hull City'ye 3 dönem transfer yasağı getirilmesiyle sarsıldı.

Takımın sosyal medya hesabından bir açıklama yapılırken, söz konusu karara itiraz edileceği bildirildi.

Açıklamada şu ifadeler kaydedildi:

EFL'den transfer yasağı ve derhal yürürlüğe girecek üç dönemli ücret kısıtlamasına tabi olduğumuza dair bildirim aldığımızı teyit edebiliriz. Üç dönemlik kısıtlamaya itiraz edeceğiz ve konuyu en kısa sürede çözeceğimizden eminiz.

Kaynak: Haber Merkezi