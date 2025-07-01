Acun Ilıcalı'dan Olay Fenerbahçe Sözleri

Fenerbahçe'deki görevinden istifa eden Acun Ilıcalı'dan çok konuşulacak bir açıklama geldi. Ilıcalı, gelen soruya "Ne güzel sorular, yırttım ben bu işlerden yırttım" diyerek yanıt verdi.

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Acun Ilıcalı'dan Olay Fenerbahçe Sözleri
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Fenerbahçe’de asbaşkanlık görevinden istifa eden Acun Ilıcalı, sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'e odaklandı. Ilıcalı yeni sezonda iddialı olduklarını söylerken, Fenerbahçe ile ilgili de adeta bir itirafta bulundu.

Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ilıcalı, "Sezonu açtık, dün hocamızla beraber bizim için çok önemli bir gündü. Sergej Jakirovic ilk antrenmanına çıktı. Güzel bir gündü. Bu sezon iddialıyız inşallah. Hull City olarak başarılı bir sezon geçmesini diliyorum. Taraftarımızla buluştuk, onlar da son derece motive. İyi bir sezon olmasını diliyorum." diye konuştu.

Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'den ayrılış sürecine ilişkin soruyu ise yanıtsız bırakırken, "Ne güzel sorular, yırttım ben bu işlerden yırttım." ifadesini kullandı.

Ve Acun Ilıcalı Sonunda Açıkladı... İşte Fenerbahçe'den İstifa Etme NedeniVe Acun Ilıcalı Sonunda Açıkladı... İşte Fenerbahçe'den İstifa Etme NedeniSpor

Kaynak: AA

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