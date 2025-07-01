Hakan Çalhanoğlu Inter'deki Kriz Sonrası Patladı

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FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda Inter, Fluminense’ye yenilerek turnuvadan elenirken, takımın yıldızı Hakan Çalhanoğlu, takım arkadaşları ve taraftarlar tarafından hedef tahtasına konuldu.

Hakan Çalhanoğlu’nun takım arkadaşı Lautaro Martinez maçın ardından yaptığı açıklamada, üstü kapalı olarak adeta Hakan’a kapıyı göstermiş ve “Burada kalmak istemeyen gitsin, mesajım açık. İsim vermeyeceğim ama hoşuma gitmeyen birçok şey gördüm. Uzun ve yorucu bir sezondu, hiçbir şey kazanamadık ve gelecek yıl en iyi şekilde yeniden başlamalıyız. Son beş yılda kazandık ve ikinci yıldızı kazandığımız sezonda olduğu tekrar bir takım olmalıyız” ifadelerini kullandı.

Inter Başkanı Giuseppe Marotta da “Hakan'la konuşacağız ve konuyu olabilecek en iyi şekilde çözeceğiz. Transfer bugün başlıyor. Şu anda Hakan bize hiçbir şey söylemedi ancak onu dinlemeye hazırız, tıpkı başkalarında olduğu gibi. Bir oyuncu ayrılma isteği gösterdiğinde, kapı ardına kadar açık olacaktır. Hakan'ı suçlayamayız. Henüz kendisiyle konuşmadık ve önümüzdeki birkaç hafta görüşeceğiz. Farklı yollar izlemeye karar verirsek bunu değerlendireceğiz ancak henüz orada değiliz” da diyerek Martinez’in sözlerinin Hakan’a olduğunu doğrulamıştı.

Hakan Çalhanoğlu yaptığı açıklamada “ Şampiyonlar Ligi finalinde yaşadığım sakatlıktan sonra yine de takımla birlikte Amerika'ya gitmeye karar verdik. Orada olmak, oynayamasam da takımı desteklemek benim için çok önemliydi. Maalesef ABD'deki bir antrenmanda tamamen farklı bir bölgede yeni bir sakatlık yaşadım. Teşhis, kas yırtığı. Bu sakatlık turnuva boyunca sahada olmamı imkansız hale getirdi. Orada olmamamın başka bir nedeni yok. Arka planda başka hiçbir şey yok” dedi ve kupadan elenmelerinin ‘canını yaktığını’ kaydetti.

Maçtan sonra birkaç takım arkadaşını arayarak moral verdiğini belirten Hakan, “Beni asıl şaşırtan ise sonrasında söylenen sözler oldu. Bölücüydü, birleştirici değil. Kariyerim boyunca asla bahane aramadım. Hep sorumluluk aldım. Ağrıyla da oynadım. Zor anlarda hep ön saflarda oldum. Lafla değil, icraatla konuştum. Her görüşe saygı duyarım özellikle bir takım arkadaşımın ya da başkanımı görüşüne. Ama saygı tek taraflı değildir” dedi.

Geleceğine ilişkin de açıklamalarda bulunan Hakan, “Ülkemin kaptanlık bandını takma onuruna eriştim. Ve öğrendim ki liderlik, en kolay anlarda parmakla suçlamak değil, takımın yanında durmaktır. Bu oyunu seviyorum. Bu kulübü seviyorum. Ve her gün uğruna savaştığım bu renkleri seviyorum. Gelecek ne getirir göreceğiz. Ama tarih her zaman dimdik duranları hatırlar. En çok ses çıkaranları değil” diye yazdı.

Kaynak: Haber Merkezi