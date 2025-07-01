Konyaspor, Kaleci Slowik ile Yollarını Ayırdı! Kadrosuna İki Yeni Kattı

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Konyaspor, kalecisi Jakub Slowik ile sezon sonunda sona eren sözleşmenin ardından yollarını ayırma kararı aldı. Geçtiğimiz sezonun başında Iğdır FK'ya kiralanan Bahadır Han Güngördü ise takıma geri döndü ve 2 yıllık yeni sözleşmeye imza attı.

MÜCAHİT İBRAHİMOĞLU İLE 3 YILLIK İMZA

Yeşil-beyazlılar ayrıca orta saha hattına güç katmak amacıyla ön libero mevkiine takviye yaparak, Melih İbrahimoğlu’nun kardeşi olan Mücahit İbrahimoğlu ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

2024-2025 sezonunu ligi 11. sırada tamamlayan Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürüyor. Teknik direktör Recep Uçar yönetiminde başlayan 1. etap kampında, takım pas çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenmanın sonunda oyuncular, üç takıma bölünerek 8’e 8 maç yaptı.

Kaynak: DHA