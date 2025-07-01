Hakan Çalhanoğlu Bir Anda İstenmeyen Kişi Oldu! Başkan da Doğruladı

Galatasaray'ın transfer gündeminin üst sıralarında yer alan Hakan Çalhanoğlu, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'ndan elenmelerinin ardından Inter'de eleştirilerin odağı oldu. Inter Başkanı da iddiaları doğruladı.

Hakan Çalhanoğlu Bir Anda İstenmeyen Kişi Oldu! Başkan da Doğruladı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD’de süren FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda Inter, Brezilya ekibi Fluminense’ye 2-0’lık skorla mağlup oldu ve kupaya veda etti. Karşılaşmanın ardından, Galatasaray’ın transfer hedefleri arasında yer alan Hakan Çalhanoğlu, ‘istenmeyen kişi’ ilan edildi.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Arjantinli yıldız Lautaro Martinez, isim vermeden takımdan ayrılması gündemde olan isimlerle ilgili konuştu ve "Burada kalmak istemeyen gitsin, mesajım açık. İsim vermeyeceğim ama hoşuma gitmeyen birçok şey gördüm. Uzun ve yorucu bir sezondu, hiçbir şey kazanamadık ve gelecek yıl en iyi şekilde yeniden başlamalıyız. Son beş yılda kazandık ve ikinci yıldızı kazandığımız sezonda olduğu tekrar bir takım olmalıyız” dedi.

Hakan Çalhanoğlu Bir Anda İstenmeyen Kişi Oldu! Başkan da Doğruladı - Resim : 1

Bu sözlerin Hakan Çalhanoğlu’na yönelik olduğu tahminleri doğru çıktı. Inter Başkanı Giuseppe Marotta Martinez’in sözlerinin Hakan’a yönelik olduğunu şu sözlerle açıkladı:

“Sanırım ondan (Hakan) bahsediyordu. Bunlar kaptanın sözleri, bazı varsayımları ve gerçekleri vurguladı. Bir oyuncu artık burada olmak istemediğinde, gitmesi doğru olandır. Şimdiye kadar kimse bu isteği dile getirmedi. Hakan'la konuşacağız ve konuyu olabilecek en iyi şekilde çözeceğiz. Lautaro'nun çağrısını kulüp olarak destekliyoruz, bizi ileriye götürebilecek olan kazanma ruhu bu."

Hakan’ın takımdan ayrılmayı istemesi durumunda, onu dinlemeye hazır olduklarını belirten Marotta, “Bir oyuncu ayrılma isteği gösterdiğinde, kapı ardına kadar açık olacaktır. Hakan'ı suçlayamayız. Henüz kendisiyle konuşmadık ve önümüzdeki birkaç hafta görüşeceğiz. Farklı yollar izlemeye karar verirsek bunu değerlendireceğiz ancak henüz orada değiliz” dedi.

Hakan Çalhanoğlu'ndan Transfer Sorusuna Kaçamak Yanıt! Yanında da Galatasaraylı Yıldız VardıHakan Çalhanoğlu'ndan Transfer Sorusuna Kaçamak Yanıt! Yanında da Galatasaraylı Yıldız VardıSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Hakan Çalhanoğlu Inter
Beşiktaş Tammy Abraham'ı KAP'a Bildirdi Beşiktaş Dev Transferi KAP'a Bildirdi
Keneler En Çok Hangi Bölgelere Tutunuyor? Uzmanlar Uyardı Keneler En Çok Hangi Bölgelere Tutunuyor? Uzmanlar Uyardı
Ne Karabuğday Ne de Yulaf! Kalbi Güçlendiren En Faydalı Tahıl Belli Oldu Ne Karabuğday Ne de Yulaf! Kalbi Güçlendiren En Faydalı Tahıl Belli Oldu
Nazillispor’da Sportif Direktörlük Görevine Levent Yılmaz Getirildi Nazillispor’da Sportif Direktörlük Görevine Levent Yılmaz Getirildi
ÇOK OKUNANLAR
Altın, Dolar, Mevduat, Euro, Borsa... Yılın İlk 6 Ayı Yatırımcısının Yüzünü Güldüren Belli Oldu! Altın, Dolar, Mevduat, Euro, Borsa... Yılın İlk 6 Ayı Yatırımcısının Yüzünü Güldüren Belli Oldu!
Kimsenin İstemediği İş Mesleği Oldu: Hem Saygı Görüyor, Hem Aylık 150 Bin TL Kazanıyor Kimsenin İstemediği İş Mesleği Oldu: Hem Saygı Görüyor, Hem Aylık 150 Bin TL Kazanıyor
Altın İçin Tarih Verildi: Çok Sert Çakılacak Altın İçin Tarih Verildi: Çok Sert Çakılacak
Türkiye'nin 68 Yıllık Mobilya Devi Satılıyor: 700'e Yakın Şubesi Bulunuyordu Türkiye'nin 68 Yıllık Mobilya Devi Satılıyor: 700'e Yakın Şubesi Bulunuyordu
Tüm Binalarda Zorunlu Hale Geldi! Yeni Dönem Başladı Tüm Binalarda Zorunlu Hale Geldi! Yeni Dönem Başladı