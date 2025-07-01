Hakan Çalhanoğlu Bir Anda İstenmeyen Kişi Oldu! Başkan da Doğruladı

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ABD’de süren FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda Inter, Brezilya ekibi Fluminense’ye 2-0’lık skorla mağlup oldu ve kupaya veda etti. Karşılaşmanın ardından, Galatasaray’ın transfer hedefleri arasında yer alan Hakan Çalhanoğlu, ‘istenmeyen kişi’ ilan edildi.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Arjantinli yıldız Lautaro Martinez, isim vermeden takımdan ayrılması gündemde olan isimlerle ilgili konuştu ve "Burada kalmak istemeyen gitsin, mesajım açık. İsim vermeyeceğim ama hoşuma gitmeyen birçok şey gördüm. Uzun ve yorucu bir sezondu, hiçbir şey kazanamadık ve gelecek yıl en iyi şekilde yeniden başlamalıyız. Son beş yılda kazandık ve ikinci yıldızı kazandığımız sezonda olduğu tekrar bir takım olmalıyız” dedi.

Bu sözlerin Hakan Çalhanoğlu’na yönelik olduğu tahminleri doğru çıktı. Inter Başkanı Giuseppe Marotta Martinez’in sözlerinin Hakan’a yönelik olduğunu şu sözlerle açıkladı:

“Sanırım ondan (Hakan) bahsediyordu. Bunlar kaptanın sözleri, bazı varsayımları ve gerçekleri vurguladı. Bir oyuncu artık burada olmak istemediğinde, gitmesi doğru olandır. Şimdiye kadar kimse bu isteği dile getirmedi. Hakan'la konuşacağız ve konuyu olabilecek en iyi şekilde çözeceğiz. Lautaro'nun çağrısını kulüp olarak destekliyoruz, bizi ileriye götürebilecek olan kazanma ruhu bu."

Hakan’ın takımdan ayrılmayı istemesi durumunda, onu dinlemeye hazır olduklarını belirten Marotta, “Bir oyuncu ayrılma isteği gösterdiğinde, kapı ardına kadar açık olacaktır. Hakan'ı suçlayamayız. Henüz kendisiyle konuşmadık ve önümüzdeki birkaç hafta görüşeceğiz. Farklı yollar izlemeye karar verirsek bunu değerlendireceğiz ancak henüz orada değiliz” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi