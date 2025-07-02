Acun Ilıcalı Yasa Dışı Bahis Soruşturmasında İlk Kez Hakim Karşısına Çıktı

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TV8 ve Exxen’de yayınlanan maçlarda yasa dışı bahis reklamları yer aldığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan iş insanı Acun Ilıcalı ile beraberindeki 7 kişi ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkemede savunma yapan Acun Ilıcalı, “10 yıldır ülkemizde yayınlanan maçlarda, yayıncının müdahale etme şansı olmayan yayınlardan dolayı buradayım” ifadelerini kullandı.

Mahkemede aylık gelirinin 5 milyon lira olduğunu kaydeden Ilıcalı, “Aylardır bu davanın şaşkınlığı içerisindeyim, neden burada olduğumu anlamış değilim. 8-10 yıldır ülkemizde yayınlanan maçlarda yayıncının müdahale etme şansı olmayan yayınlardan dolayı buradayım. Yayıncılara bunlara hiçbir şey yapamıyorum. Biz 6-7 kanalda bu maçları görebiliyoruz fakat biz buradayız. Hayatımda ilk defa bir suçlama üzerine sizin karşınızdayım, bundan dolayı çok mutsuzum ve acı hissediyorum. Neresinden baksanız yapılabilecek bir şey yok, buna bir çare yok, biz de bulamadık. Bütün arkadaşlarım adına son derece üzgünüm, onların burada olmasının sorumluluğunu da kendimde hissediyorum.

'UEFA'YA MÜDAHALE ŞANSIMIZ YOK'

Teknik olarak, UEFA'ya müdahale etme şansımız yok. Oranın federasyonu reklam almış, biz sadece yayıncılık görevimizi yaptık. UEFA'dan bu konuda dün bir mektup geldi, maç yayınlarının onların istediği şekilde olması gerektiğiyle ilgili. Arkadaşlarımdan da özür diliyorum. Maç yayınlamak gibi çok masum bir konudan şu an karşınızdayım. Bana en çok acı veren de dün akşam aynı yayınların olması ve buna müdahale edemiyor olmam. Biz para verdik, aldık, yayınladık, sonunda da buradayız işte" ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı hakkında açılan yasa dışı bahis davasının, 25 Kasım’a ertelenmesine karar verildi.

Kaynak: DHA