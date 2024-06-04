ABD'de 4'te 4 yapan Filenin Sultanları, 'business' ile yurda döndü

Milletler Ligi 2. hafta müsabakaları için ekonomi sınıfıyla 13 saatlik ABD yolculuğu yapmaları büyük tepki toplayan Filenin Sultanları, ABD'de oynadığı 4 karşılaşmanın 4'ünü de kazanarak yurda dönüş yaptı.

ABD'de 4'te 4 yapan Filenin Sultanları, 'business' ile yurda döndü

Voleybol Milletler Ligi karşılaşmaları için ekonomi sınıfında 13 saatlik bir uçuşla ABD'ye gitmek durumunda kalmaları büyük tepki çeken A Milli Kadın Voleybol Takımı, 17.00 sıralarında Türkiye'ye döndü.

Business sınıfı bir uçuşla İstanbul'a gelen milli voleybolcular "Rahat geldik" derken, gidişte yaşadıkları soruna ilişkin yorum yapmak istemediler.

Milli voleybolcu Tuğba Şenoğlu, ANKA muhabirine "Şu an konuşulacak konu bu değil bence. Galibiyetimiz var, en önemlisi bu" dedi.

Tartışmalı ve yorucu bir yolculuktan sonra ABD'ye ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin ABD etabında 4 maçını da kazanmayı başardı. En kritik maçta ev sahibi ABD'yi 3-2'lik skorla geçen Milliler, dünyanın 1 numarası olmaya devam etti.

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