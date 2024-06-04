Fransa Açık'ta flaş gelişme: Dünya 1 numarası turnuvadan çekildi!

Rolland Garos'ta (Fransa Açık) erkeklerin 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic, sağ dizinde yaşadığı sakatlık nedeniyle turnuvadan çekilmek zorunda kaldı.

Fransa Açık'ta flaş gelişme: Dünya 1 numarası turnuvadan çekildi!

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) erkeklerin 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic sağ dizindeki sakatlığı nedeniyle turnuvadan çekildi.

DJOKOVİC ÇEKİLMEK ZORUNDA KALDI

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvada Francisco Cerundolo'yu 3-2 yenerek çeyrek finale çıkan Novak Djokovic havlu atmak zorunda kaldı.

DÜNYA 1 NUMARASI DEĞİŞTİ!

Sırp tenisçi sağ dizindeki sakatlığı nedeniyle turnuvadan çekildi. Bu gelişmenin ardından dünya yeni 1 numarası da Jannik Sinner oldu. Çeyrek finalde Djokovic ile eşleşen Casper Ruud da böylece yarı finale yükseldi.
Djokovic, Cerundolo ile oynadığı maçta tıbbi mola almak zorunda kalmıştı.

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