Fransa Açık'ta flaş gelişme: Dünya 1 numarası turnuvadan çekildi!
Rolland Garos'ta (Fransa Açık) erkeklerin 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic, sağ dizinde yaşadığı sakatlık nedeniyle turnuvadan çekilmek zorunda kaldı.
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) erkeklerin 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic sağ dizindeki sakatlığı nedeniyle turnuvadan çekildi.
DJOKOVİC ÇEKİLMEK ZORUNDA KALDI
Başkent Paris'te düzenlenen turnuvada Francisco Cerundolo'yu 3-2 yenerek çeyrek finale çıkan Novak Djokovic havlu atmak zorunda kaldı.
DÜNYA 1 NUMARASI DEĞİŞTİ!
Sırp tenisçi sağ dizindeki sakatlığı nedeniyle turnuvadan çekildi. Bu gelişmenin ardından dünya yeni 1 numarası da Jannik Sinner oldu. Çeyrek finalde Djokovic ile eşleşen Casper Ruud da böylece yarı finale yükseldi.
Djokovic, Cerundolo ile oynadığı maçta tıbbi mola almak zorunda kalmıştı.