A Millilerin İlk 11'i Açıklandı... Barış Alper Sürprizi
Türkiye’nin Gürcistan'la oynayacağı 2026 Dünya Kupası Elemeleri maçı öncesi ilk 11'ler belli oldu. Cezası biten Barış Alper Yılmaz’ın 11’de yer almaması dikkat çekti.
2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 4. hafta maçında Türkiye ile Gürcistan karşı karşıya geliyor. Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak mücadele bu akşam saat 21.45’te başlayacak. Maç öncesi Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ilk 11 tercihiyle dikkat çekti. Cezası sona eren Barış Alper Yılmaz ilk 11'de yer almadı.
Türkiye: Uğurcan Çakır, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mert Müldür, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Arda Güler, Kenan Yıldız, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu.
Gürcistan: Mamardashvili, Kakabadze, Lochoshvili, Goglichidze, Gocholeishvili, Kiteishvili, Mekvabishvili, Kochorashvili, Davitashvili, Kvaratskhelia, Mikautadze.
