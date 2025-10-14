Şahika Ercümen, Dünya Rekoru İçin Nefes Tutacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milli serbest dalışçı Şahika Ercümen, yeni bir dünya rekoru için yine Kaş açıklarında suya inecek. Ercümen, 17 Ekim Cuma günü Antalya’nın Kaş ilçesinde, değişken ağırlık paletsiz dalış kategorisinde kendisine ait olan dünya rekorunu geliştirmeye çalışacak. Başarılı sporcu, bu dalışta 107 metre derinliğe ulaşarak hem kendi derecesini hem de dünya rekorunu kırmayı hedefliyor. Milli sporcu, daha önce 105 metrelik dalışıyla rekor kırmış ve Türkiye’nin serbest dalışta en yüksek derecelerine ulaşmış isimlerden biri olmuştu.

GAZZE MESAJI

Sporculuğunun yanı sıra Birleşmiş Milletler Türkiye Sudaki Yaşam Savunucusu unvanını da taşıyan Ercümen, rekor denemesiyle sadece spor tarihine değil, insanlığa da bir mesaj vermek istediğini söyledi. Ercümen, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Cumhuriyet’imizin 102. yılına ithafen nefesimi ülkemin gücüyle birleştiriyorum. Gazze’de açlık ve zulümle nefesi kesilen kardeşlerimizin sessiz çığlığını duyuyoruz. Dilerim ki Gazze nefes alsın, karanlıklar aydınlığa çıksın."

Kaynak: AA