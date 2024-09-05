A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi Serüveni Başlıyor

Almanya'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek final oynayan A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki macerası yarın oynayacağı maçla başlayacak. Milliler, Uluslar B Ligi 4. Grup ilk karşılaşmasında yarın TSİ 21.45'te Cardiff City Stadyumu'nda Galler ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, daha sonra 9 Eylül'de İzmir'de İzlanda ile mücadele edecek.

10. randevu

Türkiye ile Galler bugüne kadar hepsi resmi maç olmak üzere 9 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda milliler 3 kez sahadan galip ayrılırken, 4 defa da Galler kazandı. 2 mücadele ise berabere sona erdi. Ay-yıldızlılar 10 gol atarken, kalesinde 13 gol gördü.

İki ülke son olarak 21 Kasım 2023 tarihinde Cardiff'te oynanan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri grup müsabakasında karşılaştı.

Millilerin 632. müsabakası

A Milli Futbol Takımı, Galler karşılaşmasıyla tarihindeki 632. maçını oynayacak. Ay-yıldızlılar, geride kalan 346'sı resmi, 285'i özel olmak üzere toplam 631 müsabakada 1'i hükmen 245 galibiyet elde etti. Ay-yıldızlılar, 238 mağlubiyet ve 148 de beraberlik aldı. Türkiye, oynadığı karşılaşmalarda 861 gol kaydederken, kalesinde ise 905 gole engel olamadı.

Vincenzo Montella 14. maçında

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ay-yıldızlıların başında bugüne kadar 8'i resmi, 5'i özel olmak üzere 13 maça çıktı. Montella yönetimindeki milliler, geride kalan müsabakalarda 6 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.

Rohit Saggi düdük çalacak

Galler ile Türkiye arasında oynanacak mücadeleyi Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Saggi yönetecek. Saggi'nin yardımcılıklarını Morten Jensen ve Anders Olav Dale yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Sigurd Kringstad olacak.

Millilerde aday kadroya davet edilen fakat sakatlığı devam eden Semih Kılıçsoy kadrodan çıkarılırken, Mustafa Hekimoğlu da Ümit Milli Takımı'nın aday kadrosuna geçiş yaptı.

Kaynak: İHA