Golbol Kadın Milli Takımı Paris 2024'te Finale Yükseldi

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Golbol Kadın Milli Takımı, yarı finalde Brezilya'yı 3-1 yendi. Finale yükselen Golbol Kadın Milli Takımı, yarın saat 18.45'te İsrail ile karşılaşacak.

Golbol Kadın Milli Takımı Paris 2024'te Finale Yükseldi

Golbol Kadın Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda finale yükseldi. South Paris Arena'da oynanan yarı final müsabakasında, son iki paralimpik oyunlar şampiyonu Türkiye, Brezilya ile karşılaştı. İlk yarıyı 3-1 önde kapatan milli takım, ikinci devrede üstünlüğünü koruyarak maçı 3-1 kazandı ve adını finale yazdırdı. Türkiye, yarın finalde TSİ 18.45'te İsrail'le karşılaşacak.

Rio 2016 ve Tokyo 2020'nin şampiyonu Golbol Kadın Milli Takımı, üst üste 3. kez finalde yer alacak. Ay-yıldızlılar, mücadeleden galip ayrılması halinde üst üste üçüncü kez şampiyon olacak.

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Kaynak: AA-İHA

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