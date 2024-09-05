Beşiktaş'ta Ayrılık! Aboubakar'ın Yeni Adresi Belli Oldu
Beşiktaş ile sözleşme feshi konusunda anlaşma sağladığı belirtilen Abuobakar'ın yeni adresi Hatayspor olacak.
Beşiktaş'ta yolların ayrılacağı isimlerin başında gelen Vincent Aboubakar'ın yeni adresi netlik kazanıyor. Tecrübeli golcünün Süper Lig ekiplerinden Hatayspor ile anlaşma sağladığı kaydedildi.
HATAYSPOR İLE ANLAŞTI
Sports Digitale'nin haberine göre, Beşiktaş, Kamerunlu golcüyle sözleşme fesih konusunda anlaşma sağladı. Aboubakar'ın bir sene kiralık olarak Hatayspor'a gideceği belirtildi.