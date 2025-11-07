A Milli Takım'ın Bulgaristan ve İspanya Maçları Aday Kadrosu Açıklandı

A Milli Futbol Takımı'mızın Dünya Kupası'nda oynayacağı Bulgaristan ve İspanya maçlarının kadrosu belli oldu.

Son Güncelleme:
A Milli Takım'ın Bulgaristan ve İspanya Maçları Aday Kadrosu Açıklandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

A Milli Futbol Takımı’nın, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’nda oynayacağı Bulgaristan ve İspanya maçlarının aday kadrosu belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) açıklamasına göre, ay-yıldızlı ekip 15 Kasım’da Bursa’da Bulgaristan’ı, 18 Kasım’da ise deplasmanda İspanya’yı konuk edecek.

MONTELLA’DAN SÜRPRİZ İSİMLER

Teknik direktör Vincenzo Montella, Danimarka’nın Midtjylland takımında forma giyen Aral Şimşir’i ilk kez milli takıma davet etti. Ayrıca, RAMS Başakşehirli Yusuf Sarı da yaklaşık iki yıllık bir aranın ardından yeniden A Milli Takım kadrosuna çağrıldı.

KALEDE DÖRT ALTERNATİF

Kaleci rotasyonunda Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir) ve Uğurcan Çakır (Galatasaray) yer aldı.

SAVUNMA HATTI GÜÇLÜ İSİMLERDEN OLUŞTU

Savunmada Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor) ve Zeki Çelik (Roma) görev yapacak.

Orta sahada Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş) ve Salih Özcan (Borussia Dortmund) bulunuyor.

Hücum hattında ise Aral Şimşir (Midtjylland), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus) ve Yusuf Sarı (RAMS Başakşehir) yer alıyor.

A Milli Takım'ın Bulgaristan ve İspanya Maçları Aday Kadrosu Açıklandı - Resim : 1

Milli Takım Kampını Terk Etmişti! Ve Beklenen Açıklama Geldi: Berke Özer İçin Müjdeyi VerdiMilli Takım Kampını Terk Etmişti! Ve Beklenen Açıklama Geldi: Berke Özer İçin Müjdeyi VerdiSpor
A Milli Takım, FIFA Sıralamasında SıçradıA Milli Takım, FIFA Sıralamasında SıçradıSpor

Kaynak: AA

Etiketler
A Milli Takım
Son Güncelleme:
Futbolda Bahis Operasyonu! İşte Gözaltı Kararı Verilen Hakemler Süper Lig Takımının Başkanı ve 17 Hakem İçin Gözaltı
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Derbi Sonrası Fatura Ağır Oldu: Sergen Yalçın ve Kökçü'ye Ceza PFDK'dan Sergen Yalçın ve Kökçü'ye Ceza
ÇOK OKUNANLAR
Futbolda Bahis Operasyonu! İşte Gözaltı Kararı Verilen Hakemler Süper Lig Takımının Başkanı ve 17 Hakem İçin Gözaltı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Felaket İçin Tarih Verdi: 'Tahran'ı Boşaltmak Zorunda Kalacağız!' İran Cumhurbaşkanı Felaket İçin Tarih Verdi
Merkez Bankası Tahmini Sonrası Memur ve Emekli Zammı Belli Oldu! İşte 2026 Ocak Maaşları Merkez Bankası Tahmini Sonrası Memur ve Emekli Zammı Belli Oldu! İşte 2026 Ocak Maaşları
Endonezya'da Cuma Namazı Sırasında Peş Peşe Patlama: Çok Sayıda Yaralı Var Cuma Namazı Sırasında Peş Peşe Patlama, Çok Sayıda Yaralı Var
Ozan Elektronik Para'da Yeni Operasyon! 11 kişi Gözaltında, Milyonluk Servete El Konuldu Ozan Elektronik Para'da Yeni Operasyon