A Milli Takım'ın Bulgaristan ve İspanya Maçları Aday Kadrosu Açıklandı

A Milli Futbol Takımı’nın, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’nda oynayacağı Bulgaristan ve İspanya maçlarının aday kadrosu belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) açıklamasına göre, ay-yıldızlı ekip 15 Kasım’da Bursa’da Bulgaristan’ı, 18 Kasım’da ise deplasmanda İspanya’yı konuk edecek.

MONTELLA’DAN SÜRPRİZ İSİMLER

Teknik direktör Vincenzo Montella, Danimarka’nın Midtjylland takımında forma giyen Aral Şimşir’i ilk kez milli takıma davet etti. Ayrıca, RAMS Başakşehirli Yusuf Sarı da yaklaşık iki yıllık bir aranın ardından yeniden A Milli Takım kadrosuna çağrıldı.

KALEDE DÖRT ALTERNATİF

Kaleci rotasyonunda Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir) ve Uğurcan Çakır (Galatasaray) yer aldı.

SAVUNMA HATTI GÜÇLÜ İSİMLERDEN OLUŞTU

Savunmada Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor) ve Zeki Çelik (Roma) görev yapacak.

Orta sahada Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş) ve Salih Özcan (Borussia Dortmund) bulunuyor.

Hücum hattında ise Aral Şimşir (Midtjylland), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus) ve Yusuf Sarı (RAMS Başakşehir) yer alıyor.

Kaynak: AA