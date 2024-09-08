A Milli Takım, İzlanda Maçına Hazır
A Milli Futbol Takımı, yarın İzlanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
İzlanda, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci maçında İzmir'de A Milli Futbol Takımı ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Gürsel Aksel Stadyumu'nda Teknik Direktör Age Hareide yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak yapıldı. Basına açık bölümde İzlandalı futbolcular, düz koşuyla başlayan antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması gerçekleştirdi.
Kaynak: İHA