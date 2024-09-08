A Milli Takım, İzlanda Maçına Hazır

A Milli Futbol Takımı, yarın İzlanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

A Milli Takım, İzlanda Maçına Hazır

İzlanda, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci maçında İzmir'de A Milli Futbol Takımı ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda Teknik Direktör Age Hareide yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak yapıldı. Basına açık bölümde İzlandalı futbolcular, düz koşuyla başlayan antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması gerçekleştirdi.

Kaynak: İHA

Etiketler
A Milli Takım
Biberleri Ucuzdan Alanlar Böyle Saklıyor ve Kış Boyunca Biberler Bozulmuyor Biberleri Ucuzdan Alanlar Böyle Saklıyor ve Kış Boyunca Biberler Bozulmuyor
Montella'dan Korkutan Arda Güler Açıklaması Montella'dan Korkutan Arda Açıklaması
Ekim Ayında Yüzleri Gülecek 4 Burç! Para, Aşk ve Kariyer Yapacaklar Ekim Ayında Yüzleri Gülecek 4 Burç! Para, Aşk ve Kariyer Yapacaklar
Fenerbahçe ve Galatasaray Juventus'un Yıldızı İçin Karşı Karşıya Fenerbahçe ve Galatasaray O Yıldız İçin Karşı Karşıya