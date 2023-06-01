A Milli Kadın Voleybol Takımı, Sırbistan'ı mağlup etti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi ikinci maçında son dünya şampiyonu Sırbistan’ı 3-1 yenerek, turnuvada 2'de 2 yaptı.

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Sırbistan'ı mağlup etti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında Sırbistan'la karşı karşıya geldi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyondaki mücadeleye iyi başlayan ay-yıldızlı ekip, ilk setin başında 3 sayılık üstünlük yakaladı. Etkili oyununu sürdüren "Filenin Sultanları", setin ortalarında 5 sayılık (15-10) farka ulaştı. Sırbistan bloklarla A Milli Takım'ı durdurmaya çalışırken, set sonunda daha fazla hata yapan milliler, 24-20'lik üstünlüğünü koruyamadı. Ay-yıldızlı ekip, Sırbistan'ın kazandığı sayılarla ilk seti 26-24 kaybetti.

ÜST ÜSTE 3 SETİ ALDILAR

Her iki takımın karşılıklı sayılarıyla başlayan ikinci setin ortalarına doğru farkı açan Türkiye, 6 sayılık (14-8) üstünlük kurdu. Son bölümde farkı 9 sayıya (24-15) taşıyan "Filenin Sultanları", ikinci seti üstün oyunuyla 25-17 kazandı.

Üçüncü sette 7 sayılık (16-9) üstünlüğe ulaşan ay-yıldızlılar, etkili oyunuyla set sonunda farkı açtı. Üçüncü seti 25-15 kazanan milliler, skoru 2-1'e getirdi.

Ay-yıldızlılar dördüncü seti 25-21, maçı da 3-1 kazandı.

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