Stefan Kuntz, Abdülkerim Bardakcı ile bir araya geldi

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Galatasaray’ın başarılı savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı ile bir araya geldi.

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Stefan Kuntz, Abdülkerim Bardakcı ile bir araya geldi

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Spor Toto Süper Lig’de bitime iki hafta kala şampiyonluğa ulaşan Galatasaray’ın başarılı savunmacı oyuncusu Abdülkerim Bardakcı ile buluştu.

Sosyal medya hesabından Abdülkerim ile olan fotoğraflarını paylaşan Kuntz, bir de not ekledi. Alman teknik adam açıklamasında, "Bugün Galatasaray’da forma giyen milli futbolcumuz Abdülkerim Bardakcı ile çok verimli bir görüşme yaptım. Konyaspor’da oynadığı dönemden beri takip ettiğimiz ve milli takım kadromuzda görmek istediğimiz bir oyuncu olmasına rağmen, kendisi yaşadığı şanssız sakatlıklardan ötürü henüz milli formayı giyemedi. Galatasaray ile kazandığı şampiyonluk nedeniyle kendisini tebrik ettim ve birlikte bir sezon değerlendirmesi yaptık. Bu güzel sohbette, kendisine yakın zamanda Letonya ve Galler ile oynayacağımız Euro 2024 Grup Eleme karşılaşmalarındaki planlarımızı net bir şekilde anlatma fırsatı buldum ve milli takıma çağrılan her oyuncunun bizim için ne kadar değerli olduğunu anlattım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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