Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan Galatasaraylıları üzecek paylaşım: Veda mesajı olarak algılandı

Galatasaray'la birlikte şampiyonluk yaşayan Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, sosyal medya paylaşımıyla Galatasaraylıları üzdü.

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Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan Galatasaraylıları üzecek paylaşım: Veda mesajı olarak algılandı

Süper Lig'de 23. kez şampiyon olan Galatasaray'da Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara sosyal medya hesabından Galatasaray taraftarını üzecek bir paylaşımda bulundu.

Instagram’dan paylaşımda bulunan Wanda Nara, "İstanbul'a tek başıma geldiğim ve tek amacım Mauro'yu ikna etmek için Paris'teki evimize döndüğüm o günü çok iyi hatırlıyorum. Bugün sizinle kutluyoruz, hayalimiz gerçek oldu. Galatasaray ailemizi asla unutmayacağız, sonsuza dek kalbimizde taşıyacağız" diye yazdı.

Veda mesajı olarak algılanan paylaşımda, "Tüm Galatasaray taraftarlarını tebrik ediyorum. Kendimi bu büyük Galatasaray ailesinin bir parçası olarak hissediyorum, çünkü Mauro'yu İstanbul'da hayal ettiğim ilk günden beri bu kupayı kaldıracağını biliyordum" dedi.

Galatasaray ile 25 maça çıkan Mauro Icardi, 22 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

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