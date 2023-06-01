Paris Saint Germain, Lionel Messi ile yolları ayırdı

Paris Saint Germain Teknik Direktörü Christophe Galtier, Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'nin takımdan ayrılacağını söyledi.

Galtier, maç öncesi yaptığı basın açıklamasında, "Futbol tarihindeki en iyi oyuncuyu çalıştırma şansı elde ettim. Clermont maçı Lionel Messi'nin Pac des Prices'teki son maçı olacak" dedi.

MESSI’NİN PSG KARİYERİ

Barcelona'dan ekonomik sorunlar nedeniyle 2021'de ayrılmak zorunda kalan Lionel Messi, 2021/22 sezonunun başında Paris Saint Germain'e imza attı.

Bu sezon 40 maçta görev yapan Arjantinli yıldız, 21 gol ve 20 asist kaydetti. Messi, Paris Saint Germain'de 2 lig ve Fransa Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.