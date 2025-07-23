A Milli Kadın Voleybol Takımı Çeyrek Final İçin Parkeye Çıkıyor

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Milletler Ligi (VNL) final etabında Polonya’nın Lodz kentindeki Atlas Arena’da mücadele edecek. 23-27 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen organizasyonda Türkiye, grup aşamasını 6’ncı sırada tamamlayarak çeyrek finale yükseldi. Milliler, 24 Temmuz Perşembe günü Türkiye saatiyle 17.30’da, Türk başantrenör Ferhat Akbaş’ın çalıştırdığı Japonya ile karşılaşacak.

Japonya’nın ilk yabancı başantrenörü olan Ferhat Akbaş, maç öncesi yaptığı açıklamada, “Zor bir maç olacak. Oyunumuzu geliştirmeye odaklandık. Polonya’da, Atlas Arena’da oynayacak olmaktan mutluyuz. Hedefimiz finallerde iyi voleybol sergilemek” dedi. Japonya’yı elemesi durumunda Türkiye, Brezilya-Almanya maçının galibiyle yarı finalde karşılaşacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, 2018 yılından bu yana düzenlenen tüm VNL Finalleri'nde yer alırken aldığı dereceler şu şekilde:

2018 - İkincilik

2019 - Dördüncülük

2020 - Pandemi sebebiyle yapılmadı

2021 - Üçüncülük

2022 - Dördüncülük

2023 - Şampiyon

2024 - Altıncılık

Kaynak: DHA