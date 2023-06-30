A Milli Kadın Voleybol Takımı, Brezilya'yı da devirdi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Uluslararası Voleybol Federasyonu Milletler Ligi'nin 3. haftası 3. maçında Brezilya'yı 3-0 mağlup etti.

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Brezilya'yı da devirdi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi'nin 3. hafta mücadelesinde Brezilya ile karşı karşıya geldi. 

Japonya ve Tayland'ı mağlup eden milli takım 3. maçında Brezilya'yı da 3-0 yendi.

Milli Takım, Milletler Ligi'ndeki 11'inci maçında 8'inci galibiyetini elde eden milli takım, dördüncü maçında 2 Temmuz Pazar günü Hırvatistan ile karşılaşacak.

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