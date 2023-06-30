Türkiye Kadın Hokey Milli Takımı, Polonya'da trafik kazası geçirdi
Türkiye Kadın Hokey Milli Takımı Polonya'da trafik kazası geçirdi. Kazanın ardından milli sporcuların durumunun iyi olduğu açıklandı.
Türkiye Kadın Hokey Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası 5s mücadelesi dördüncü maçında ev sahibi Polonya ile karşılaşacağı maç öncesi trafik kazası geçirdi.
Türkiye Hokey Federasyonu’ndan yapılan açıklamada sporcuların durumunun iyi olduğu bildirildi.
Açıklamada, milli takımı taşıyan aracın, Walcz kentinde Polonya ile oynayacağı maç için stada giderken kaza yaptığı ifade edildi.
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