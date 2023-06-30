Türkiye Kadın Hokey Milli Takımı, Polonya'da trafik kazası geçirdi

Türkiye Kadın Hokey Milli Takımı Polonya'da trafik kazası geçirdi. Kazanın ardından milli sporcuların durumunun iyi olduğu açıklandı.

Son Güncelleme:
Türkiye Kadın Hokey Milli Takımı, Polonya'da trafik kazası geçirdi

Türkiye Kadın Hokey Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası 5s mücadelesi dördüncü maçında ev sahibi Polonya ile karşılaşacağı maç öncesi trafik kazası geçirdi.

Türkiye Hokey Federasyonu’ndan yapılan açıklamada sporcuların durumunun iyi olduğu bildirildi.

Açıklamada, milli takımı taşıyan aracın, Walcz kentinde Polonya ile oynayacağı maç için stada giderken kaza yaptığı ifade edildi.

Son Güncelleme:
Afra Saraçoğlu'na büyük şok: Uçağa alınmadı Afra Saraçoğlu uçağa alınmadı!
En sinirli 4 burç çok kabalar ve saygısızlar! Asla karşısındaki insanı anlayamıyorlar... En sinirli 4 burç çok kabalar ve saygısızlar! Asla karşısındaki insanı anlayamıyorlar...
Kırıkkale'de Kurban Bayramı'nda 2 günde 204 kişi yaralandı Kırıkkale'de Kurban Bayramı'nda 2 günde 204 kişi yaralandı
Bir 'piston aşağı indi' vakası daha... Deprem oluyor sandı ortalığı ayağa kaldırdı Bir 'piston aşağı indi' vakası daha... Deprem oluyor sandı ortalığı ayağa kaldırdı
ÇOK OKUNANLAR
En düşük emekli maaşı 10 bin lirayı, en yüksek memur maaşı 45 bin lirayı aşacak: Tablo ortaya çıktı! En düşük emekli maaşı 10 bin lirayı, en yüksek memur maaşı 45 bin lirayı aşacak: Tablo ortaya çıktı!
Oğulcan Engin'den ayrılan Miray Daner, gönlünü o belediye başkanının oğluna kaptırdı Oğulcan Engin'den ayrılan Miray Daner, gönlünü o belediye başkanının oğluna kaptırdı
Kıskanç, kibirli, egoist... Burçların yaka silktiren huyları Burçların yaka silktiren huyları
Kurbanlık danaya girdiler, etler salam gibi paketlenmiş olarak verildi: 'Kim bilir bu etler ne zaman kesildi' Kurbanlık danaya giren yurttaşlar kolilerin içindeki görünce şoke oldu!
İslam Memiş 'bu yıl devreye sokulacak' dedi: 'Geçen yıl hazırdı, seçim olduğu için ötelendi...' İslam Memiş 'bu yıl devreye sokulacak' dedi: 'Geçen yıl hazırdı, seçim olduğu için ötelendi...'