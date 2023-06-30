Bir 'piston aşağı indi' vakası daha... Deprem oluyor sandı ortalığı ayağa kaldırdı

Bir 'piston aşağı indi' vakası daha Diyarbakır'da yaşandı. Deprem oluyor zanneden yurttaş kendini can havliyle dışarı atınca ortalığı ayağa kaldırdı.

Son Güncelleme:
>

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde, başı dönünce deprem oluyor sanan bir kişi can havliyle dışarı attı. Berberdekiler de peşinden kaçtı.

Olay, Silvan ilçesinde bir berber dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir kişi tıraş olmak için berber koltuğunda oturduğu sırada baş dönmesi yaşadı.

Durumu depreme bağlayan şahıs, berberi birbirine katarken, saniyeler içerisinde dükkan içerisinde bulunan 5 kişi dışarı kaçtı.

O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Deprem Diyarbakır
Son Güncelleme:
En Çok Onların Nazarı Değiyor! Nazar Değdiren 4 Burç En Çok Onların Nazarı Değiyor! Nazar Değdiren 4 Burç
Bayramda kuru olmayan biber dolması pişirmenin püf noktası! Sırrını aşçılar saklamıştı Bayramda kuru olmayan biber dolması pişirmenin püf noktası! Sırrını aşçılar saklamıştı
Bayram sabahında iyi gidiyor... Yorgunluğu alan şerbet tarifi Bayram sabahında iyi gidiyor... Yorgunluğu alan şerbet tarifi
Değişim onları bekliyor! Yıl sonuna kadar zengin olacak 4 burç belli oldu Değişim onları bekliyor! Yıl sonuna kadar zengin olacak 4 burç belli oldu
ÇOK OKUNANLAR
En düşük emekli maaşı 10 bin lirayı, en yüksek memur maaşı 45 bin lirayı aşacak: Tablo ortaya çıktı! En düşük emekli maaşı 10 bin lirayı, en yüksek memur maaşı 45 bin lirayı aşacak: Tablo ortaya çıktı!
Oğulcan Engin'den ayrılan Miray Daner, gönlünü o belediye başkanının oğluna kaptırdı Oğulcan Engin'den ayrılan Miray Daner, gönlünü o belediye başkanının oğluna kaptırdı
Kıskanç, kibirli, egoist... Burçların yaka silktiren huyları Burçların yaka silktiren huyları
Kurbanlık danaya girdiler, etler salam gibi paketlenmiş olarak verildi: 'Kim bilir bu etler ne zaman kesildi' Kurbanlık danaya giren yurttaşlar kolilerin içindeki görünce şoke oldu!
İslam Memiş 'bu yıl devreye sokulacak' dedi: 'Geçen yıl hazırdı, seçim olduğu için ötelendi...' İslam Memiş 'bu yıl devreye sokulacak' dedi: 'Geçen yıl hazırdı, seçim olduğu için ötelendi...'