Bir 'piston aşağı indi' vakası daha... Deprem oluyor sandı ortalığı ayağa kaldırdı
Bir 'piston aşağı indi' vakası daha Diyarbakır'da yaşandı. Deprem oluyor zanneden yurttaş kendini can havliyle dışarı atınca ortalığı ayağa kaldırdı.
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Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde, başı dönünce deprem oluyor sanan bir kişi can havliyle dışarı attı. Berberdekiler de peşinden kaçtı.
Olay, Silvan ilçesinde bir berber dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir kişi tıraş olmak için berber koltuğunda oturduğu sırada baş dönmesi yaşadı.
Durumu depreme bağlayan şahıs, berberi birbirine katarken, saniyeler içerisinde dükkan içerisinde bulunan 5 kişi dışarı kaçtı.
O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA
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