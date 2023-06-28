Bayramda kuru olmayan biber dolması pişirmenin püf noktası! Sırrını aşçılar saklamıştı

Kuru olmayan biber dolması için bilmeniz gerekenler- Biber dolması, Türk mutfağının en sevilen yemeklerinden biridir. Ancak biber dolmasını yaparken bazen biberlerin kuru ve sert kalması sorun olabilir. Bu sorunu önlemek için size birkaç ipucu vereceğiz.

- Biber seçerken, etli ve yumuşak olanları tercih edin. Çok sert veya çok ince kabuklu biberler kuru olmaya daha meyillidir.

- Biberleri yıkadıktan sonra iyice kurulayın. Islak biberler pişerken suyunu salar ve iç harcı sulandırır.

- Biberleri doldururken çok sıkıştırmayın. İç harcın pişerken kabaracağını unutmayın. Biberlerin ağız kısımlarını biraz boş bırakın.

- Biberleri pişireceğiniz tencereye sıkıca dizin. Biberler arasında boşluk olmaması, hem pişme süresini kısaltır hem de biberlerin şeklini korur.

- Tencerenin dibine biraz zeytinyağı ve su ekleyin. Bu, biberlerin yanmasını ve kurumasını önler. Ayrıca tencerenin kapağını sıkıca kapatın ve kısık ateşte pişirin.

- Biber dolmasını servis etmeden önce biraz dinlendirin. Bu, biberlerin suyunu çekmesini ve lezzetinin artmasını sağlar.

Kuru olmayan biber dolması için bilmeniz gerekenler bunlardı. Umarız bu ipuçları işinize yarar ve afiyetle yersiniz.

BİBER DOLMASI İÇİN SOS TARİFİ

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Biber dolması için sos nasıl hazırlanır?

Biber dolması, Türk mutfağının en sevilen yemeklerinden biridir. Biber dolmasının lezzetini artırmak için sosu da önemlidir. Sosu hazırlamak için gerekli malzemeler şunlardır:

- 2 yemek kaşığı salça (domates veya biber salçası)

- 2 su bardağı sıcak su

- 2 yemek kaşığı zeytinyağı

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 1 çay kaşığı karabiber

- 1 çay kaşığı nane

Sosu hazırlamak için yapmanız gerekenler şöyle:

- Bir küçük tencereye zeytinyağını koyun ve kısık ateşte ısıtın.

- Salçayı ekleyin ve karıştırarak kavurun.

- Sıcak suyu yavaş yavaş ilave edin ve karıştırmaya devam edin.

- Tuz, karabiber ve nane ekleyin ve kaynayana kadar pişirin.

- Sosunuz hazır, biber dolmalarınızın üzerine gezdirerek servis yapın.

Afiyet olsun!

Kaynak: gercekgundem.com